El robatori de vehicles va caure el 2021 a Sabadell, en un any marcat per la pandèmia. Segons la darrera memòria de la Policia en l’informe elaborat anualment, es van registrar tres casos de robatoris. Malgrat això, es van retirar un total de 77 vehicles sense taxa per robatori, fet que indica que la xifra de casos seria superior als 3 registrats.

Aquesta setmana, la Policia Municipal de Sabadell ha publicat a través de les xarxes una sèrie de recomanacions per evitar i prevenir el robatori de motocicletes. En el llistat de consells, destaquen aquells referents a la conducta de l’usuari a l’hora d’aparcar el vehicle.

Així, estacionar en una zona ben il·luminada i en un espai al costat d’altres motos pot dissuadir possibles lladres. Alhora, utilitzar un cadenat i bloquejar la direcció pot servir per evitar riscos. Paral·lelament, en el moment de comprar una moto, una bona opció és instal·lar un localitzador GPS per tenir-la sempre ubicada i col·locar una alarma antirobatori, que servirà per rebre un avís en cas que algú toqui el vehicle mentre està estacionat.

