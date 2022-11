Sis entitats demanen explicacions pel moviment de terres al torrent de Can Feu

Sis entitats locals han demanat explicacions i una reunió a l’Ajuntament de Sabadell pel moviment de terres que hi ha hagut als voltants del castell de Can Feu i a tocar de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Des del consistori apunten que s’està buscant una data perquè tècnics de la companyia ferroviària expliquin el detall d’aquestes obres, que ha licitat i executat FGC.

La petició la signen l’Associació Cultural Can Feu, el Moviment Veïnal Sector Planetes, l’Adenc, l’Agrupació de Veïns de Gràcia, l’Associació de Veïns de Can Feu i la Plataforma Soterrament FGC Ara. Tal com apunta Miquel Casanovas, de l’A. VV. de Gràcia, “la geometria hidràulica que han fet és adient, però això no vol dir que sigui adequada”, ja que ha comportat desdibuixar el torrent de Can Feu que es volia recuperar i així s’ha perdut tant la capa orgànica de terra que hi havia com les diferents plantacions.

 

Aquest estiu es van fer moviments de terres per eixamplar el torrent de Can Feu, creant una gran bassa per recollir l’aigua de la pluja en cas de tempesta sobtada i amb molt de cabal. Són “obres de seguretat hidràulica”, tal com indiquen fonts de l’Ajuntament, que es van fer per evitar inundacions de les vies dels FGC “com ha passat en dues ocasions en els darrers tres anys”.

D’aquesta manera, en cas que plogui tant que la terra no pugui absorbir l’aigua, en comptes de desplaçar-se a les vies i provocar talls en la circulació de trens, així es busca que l’aigua quedi estancada temporalment i surti de manera progressiva cap al col·lector que hi ha.

Però les entitats dubten que aquesta aigua surti tant fàcilment i creuen que quedarà estancada, provocant molèsties. “Els veïns de la zona, amb la quantitat d’aigua que s’estancarà, patiran molt els mosquists, brutícies i males olors”, segons el vicepresident de l’Adenc, Adrià Garcia. Des de l’Ajuntament asseguren que després de quedar en el torrent “durant unes hores”, l’aigua passarà al col·lector que hi ha sota les vies “i no quedarà estancada més enllà d’unes hores, el que no causa cap efecte per al veïnat”.