El Grups Arrahona fa els deures davant el cuer i encadena el segon triomf

El Grups Arrahona-Nou Escorial no va desaprofitar l’oportunitat de sumar tres punts i encadenar la tercera victòria, la segona consecutiva, amb la visita a Can Balsach del Vilamajor, cuer de la Divisió Honor. L’equip entrenat per Òscar Aguilar no va donar cap opció al rival, i liderats per Ridouan ‘Ridu’, autor de tres dianes, van deixar sentenciat el partit abans del descans (6-2). A la represa, el domini s’acabaria accentuant fins al 9 a 4 final, que deixa l’equip sabadellenc a la zona alta, a sis punts del líder.

Golejada i ‘play-off’

A la Segona Divisió B, el Club Natació Sabadell es va estrenar al pavelló del Nord, aconseguint el primer triomf de la temporada després de superar el Picassent (11-3). Lluny del que va acabar reflectint l’electrònic, els d’Adri Sánchez van haver de suar de valent durant una primera meitat on els valencians es van arribar a avançar per 0 a 2. Tot i no estar exempt de polèmica i diverses expulsions per al conjunt visitant, els ‘nedadors’ van poder capgirar el marcador en una gran segona meitat per situar-se en places de ‘play-off’.

La creu de la jornada la va protagonitzar l’Escola Pia en caure a la sempre complicada pista de l’UD Ibiza per 6 a 3, que deixa a l’equip de Pedro Donoso a les portes del descens. La sensible baixa d’Arnau Graell va minvar el potencial dels escolapis, que, tot i això, van arribar al descans amb opcions de victòria, després de remuntar el 2 a 0 inicial (2-2). Del 4 a 3, a la represa, amb gol de Jordi Sardà, es passaria al definitiu 6 a 3.