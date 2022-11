D’aquí a una mica més d’un mes se celebrarà Nadal. Enguany, no hi haurà cap tipus de restricció per la Covid-19, cosa que permetrà recuperar estampes de grans convocatòries. Tot i així, enguany, un altre element extern ha condicionat aquesta època, la pujada del preu de l’energia. Això està obligant a prendre mesures als ajuntaments. Què han fet els de Sabadell, Rubí, Sant Cugat i Terrassa?

El municipi que més trigarà a fer l’encesa dels llums serà Sant Cugat, que ho farà el 2 de desembre, mentre que la resta ho faran el dia 26. A Sabadell, l’alcaldessa, Marta Farrés, ha decidit reduir una hora l’enllumenat per la vuitantena de carrers: de dilluns a dijous a les 22 hores i de divendres a diumenge i vigílies de festius a la mitjanit. Tot plegat, es traduirà en un 16% de reducció de la factura de la llum.

Aquest enllumenat es mantindrà fins al 7 de gener, un dia més que a l’altra cocapital de la comarca. A Terrassa l’horari serà tots els dies de 17.30 fins a les 22 hores; 30 minuts menys de l’habitual. En canvi, les nits de Nadal i de Reis s’apagaran a la una de la matinada, i a les tres la nit de Cap d’Any. En total, hi haurà gairebé 900 punts, cosa que suposa un augment del 30%.

Aquest increment lluminós també anirà acompanyat d’una pujada del preu, superant els 230.000 euros -són 45.000 més que fa un any-. El primer tinent d’alcaldessa, Isaac Albert, ho ha acceptat: “Tindran un cost superior que altres anys: ho assumirem”, perquè la voluntat és arribar a tots els barris de la localitat i es generi més activitat econòmica.

Polèmica pista de gel

A la Plaça Nova de Terrassa tornarà, per segon any consecutiu, la pista de gel: un element tradicional en l’agenda nadalenca abans de l’esclat de la pandèmia del coronavirus. L’equipament enguany ha generat una mica més de polèmica, a la justificació ambiental se li ha afegit l’import de disposar d’una infraestructura d’aquestes característiques, que segons ha denunciat un moviment contrari costa “56.571,28 euros” i “una despesa energètica equivalent a l’energia de set habitatges durant tot un any”.

Reculada a Sant Cugat

A Sant Cugat, el govern municipal va reconèixer fa unes setmanes haver-se passat de frenada, i és que va apostar per encendre els llums a partir del 12 de desembre sota el pretext de l’estalvi energètic. La pressió dels comerciants va forçar a rectificar i que, finalment, s’enceguessin deu dies abans de l’inicialment previst. Tot i això, tenint en compte que l’any 2021 l’encesa es va dur a terme el 26 de novembre, aquesta reducció de dies s’acompanyarà de la retirada d’ornaments nadalencs més antics (de 10 a 15 anys d’antiguitat) i es reduirà la presència de figures 3D.

Enguany, s’il·luminaran de diumenge a dijous de 18 a 22 hores; divendres i dissabte de 18 a 23 hores; les nits de Nadal i Reis de 18 hores a la mitjanit i la Nit de Cap d’Any de 18 hores a la una de la matinada. És a dir, igual que a Sabadell, una hora menys d’enllumenat entre el 26 de novembre i el 5 de gener.

Sense el túnel de llum a Rubí

Rubí s’havia convertit en la “Vigo catalana” per la instal·lació de l’espectacular túnel de llum al carrer de Maximí Fornés. Va ser el 2018 quan es va estrenar i enguany, ja no hi serà. En el seu lloc hi haurà dos arcs amb photocall. De fet, la localitat vallesana passarà de ser de la que més gastava de l’Estat per habitant en il·luminació nadalenca a situar-se en xifres semblants a poblacions del voltant.

Aquest 2022, la factura serà d’uns 274.102,51 euros, uns 80.000 euros menys que fa un any. Malgrat no hi hagi aquesta icona enlluernadora, la ciutat no es quedarà sense decoració: tindrà un arbre cònic de 10 metres d’alçada a la plaça Pere Aguilera i una bola gegant, entre d’altres.