14 milions d’euros el 2023 per incentivar l’ocupació

L’Ajuntament de Sabadell preveu una despesa directa de 14 milions d’euros de cara l’any 2023 en serveis vinculats específicament a l’acompanyament, orientació i formació de les persones que busquen feina o amb la contractació d’aturats en programes d’ocupació a la ciutat. Es tracta d’una xifra que és un 7,5% més alta que aquest 2022. En termes relatius, aquesta partida suposa el 7% del pressupost municipal de l’any vinent, gairebé dos punts percentuals per sobre del pressupost d’enguany.

Cal posar en context que el pressupost total de Sabadell del 2023 serà de 266 milions d’euros, un 5,3% més que aquest 2022. Per tant, la despesa s’incrementa en un context advers i, malgrat la inflació i la guerra d’Ucraïna, es preveuen unes inversions de 23,8 milions d’euros.

Així mateix, des del consistori es calcula que les persones beneficiàries dels serveis municipals per incentivar l’ocupació seran al voltant de 8.000 (la xifra d’aturats a Sabadell el mes d’octubre era d’11.735). A més, l’Ajuntament preveu contractar directament a través de plans d’ocupació al voltant de 200 persones, que executaran més de 400 actuacions i obres públiques a la ciutat.

D’altra banda, també hi ha destinada una altra partida relacionada amb la incentivació de l’ocupació: es destinaran 150.000 euros a la millora de polígons industrials de la ciutat i per captar noves empreses i, a banda, es licitaran 40.000 metres quadrats de nova superfície industrial, una part important a Sant Pau de Riu-sec.

“Recessió tècnica”

Després d’una primera meitat del 2022 amb una reducció continuada de l’atur, la millora de les xifres d’aturats s’ha vist estancada des de l’estiu (a partir de juliol). Sabadell, tot i perdre ocupats a l’octubre (només 40), no aconsegueix que la gràfica de desocupats continuï disminuint. Més aviat podríem dir que la gràfica s’estabilitza. A més, les previsions de futur és que la dinàmica sigui la mateixa els pròxims mesos, com així pronostiquen algunes entitats com l’Airef, que preveu que el conjunt d’Espanya entri en un període de “recessió tècnica”, que, en principi, ha de ser temporal.

L’increment dels pressupostos de Sabadell del 2023 té com a objectiu intentar combatre aquest possible període de recessió. Els col·lectius vulnerables, és a dir, aquells que tenen més dificultats per accedir al món laboral, seran els principals beneficiaris dels serveis municipals d’ocupació.