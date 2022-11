Pressupostos 2023

[Per Joan Marcet, professor de Dret Constitucional]

El ple de l’Ajuntament va aprovar fa pocs dies els pressupostos de la ciutat per al 2023. Per quart any consecutiu, el govern municipal ha aprovat els seus comptes amb majoria suficient. Malgrat els escarafalls de l’oposició, l’estabilitat s’ha garantit i la ciutat sembla clarament recuperada dels anys de desconcert i de pèrdua d’impuls. Sabadell està en marxa i a un ritme adequat. Ara vindran temps de balanç i de noves propostes, amb la mirada ja posada en les eleccions municipals de maig. Però la ciutat no pot perdre el bon ritme que, malgrat totes les dificultats sobrevingudes, ha anat agafant. I per això és una bona notícia l’aprovació dels pressupostos municipals.

També en l’àmbit estatal s’han superat els primers passos dels seus pressupostos. Cal encara anar tancant les variades carpetes de negociació amb els diversos grups parlamentaris que han donat el seu suport inicial als pressupostos proposats pel Govern, i així poder acabar l’any amb els comptes aprovats. No és tasca fàcil en aquests moments d’incertesa econòmica mundial, amb una crisi energètica, una inflació desbocada i una guerra engegada fa mesos al cor d’Europa. En alguns països del nostre entorn, la situació de crisi econòmica s’ha emportat governs i ha forçat eleccions (és el cas d’Itàlia, Suècia o Dinamarca) o ha fet posar en marxa mecanismes constitucionals extraordinaris com ha passat a França. En el nostre cas, malgrat totes les dificultats polítiques, sembla que s’imposa l’enteniment i que s’aposta per la consolidació i el progrés de les polítiques econòmiques i socials impulsades els darrers anys. L’oposició no ha deixat de desqualificar les polítiques governamentals, però és incapaç d’oferir una alternativa creïble i viable més enllà de receptes fracassades en altres indrets. L’espectacle del govern britànic i el desconcert mostrat pel PP en veure estavellades les seves propostes fiscals en són un bon exemple. Si hi sumem el repertori d’incoherències i inconsistències que exhibeix cada setmana el líder del PP, sembla que l’efecte positiu que es pretenia amb el relleu de Pablo Casado per Alberto Núñez està perdent empenta cada dia que passa.

Però necessitem també i sense demora uns nous pressupostos de la Generalitat, de moment encallats per la manca d’una majoria parlamentària que els faci possibles i, sobretot, per la manca de determinació d’un govern en ultraminoria que no sembla tenir clares ni les seves aliances ni les seves prioritats. Pensar i apostar per una pròrroga pressupostària, amb els inconvenients, les hipoteques i el malbaratament de nous recursos que comportaria és una temeritat i una falta de responsabilitat política. El president Aragonès i Esquerra Republicana semblen més preocupats per la competència política i electoral que tenen a dreta i esquerra que per fer front a les seves responsabilitats governamentals.

Els pressupostos municipals són molt importants perquè toquen el dia a dia de la ciutadania en el seu entorn més immediat: els carrers i les places on transitem i vivim, els serveis als quals d’una manera propera ens acollim, la defensa d’un model de ciutat habitable i pròspera, la protecció dels sectors ciutadans més vulnerables o la projecció estratègica de la mateixa ciutat.

Els pressupostos generals de l’Estat ens afecten d’una manera global i en aspectes economicosocials capitals. La seva orientació abasta tot allò que és més transcendent, com la feina, el progrés econòmic i social, els drets i llibertats o la nostra connexió amb la resta d’Europa i el món.

Però els pressupostos de la Generalitat són els que més ens afecten en aspectes tan cabdals com la sanitat, l’ensenyament, la seguretat, les infraestructures, o la cultura. ERC i el govern que dirigeix poden pensar que només els cal anar presentant pedaços per superar la manca de majoria parlamentària. Poden menystenir les ofertes de col·laboració d’alguns partits de l’oposició.