L’evidència que hi ha un refugi antiaeri de la Guerra Civil dormint sota els peus de l’Institut Pau Vila és clara, i les ganes del professorat del centre per donar-lo a conèixer, també. Amb un plafó informatiu —que penjaran a la façana del gimnàs quan acabin les obres— els docents han assenyalat aquest espai de memòria històrica, que té dues entrades sepultades: una al gimnàs i l’altra als lavabos de la planta baixa. S’ha presentat en una jornada al pati de l’institut que ha comptat amb professors, alumnes de 1r i 2n de Batxillerat i amb el parlament de l’alumna Marina Corcuera, que està ideant un Treball de Recerca que exposa i detalla els diferents refugis aeris que hi ha repartits per Sabadell.

A les portes de trobar-lo

Tot plegat, la cosa no ha anat com els professors de l’Institut Pau Vila haurien volgut: un de les fases d’obres al gimnàs de l’institut va deixar només 40 centímetres de sorra entre l’entrada al refugi i la superfície, però les demandes del professorat per seguir excavant i posar llum damunt d’aquest tresor històric no van tenir èxit. Ara, ja s’encara el tram final de les obres, i el gimnàs ha recuperat el gruix de pavimentació original, per tant, ens ha posat a més distància de la boca del refugi. “Amb les obres s’hauria hagut de baixar més. A més, ningú ha senyalitzat res, i això que ho vam demanar repetides vegades. Al final hem hagut de tirar pel dret i ho senyalitzem a títol personal, en nom del professorat”, indica David Palacios, cap de Departament del Seminari de Ciències Socials de l’Institut Pau Vila. El docent, a més, afegeix que aquesta troballa és “riquíssima pedagògicament” pels estudiants del centre i també pel conjunt de la ciutat: “Hi ha hagut molt poca iniciativa, ens sentim dolguts. És un tresor de ciutat, això que tenim aquí”.