“Sense pediatres als CAP de Sabadell, les famílies han d’anar a mútues privades”

Més d’un centenar de persones s’han concentrat aquest dijous a la plaça de les Dones del Tèxtil per reclamar que cada centre d’atenció primària de Sabadell tingui el seu pediatria. Els infants han tingut especial protagonisme a la protesta, convocada per la Plataforma en defensa de la pediatria del Vallès, que integra moviments socials com SOS Pediatria Sabadell i les associacions de veïns de la comarca (Sabadell, Terrassa i Badia) i els sindicats CCOO i UGT. Des d’aquesta agrupació també han exigit més inversió en la sanitat pública i que el 25% del pressupost de Salut es destini a l’atenció primària, un percentatge llargament reivindicat des de molts sectors.

El portaveu de SOS Pediatria, David Bergadà, ha reclamat el retorn del servei de pediatria a tots els CAP de la Sabadell i que aquest servei no estigui concentrat en punts concrets, com passa al nord de la ciutat. El CAP Ca n’Oriac és la referència d’aquesta especialitat per als veïns que té assignats i els del CAP Nord. I el CAP Concòrdia, per als d’aquest barri més els dels CAP Creu Alta, Can Rull i Concòrdia. “Ens manifestem perquè si no hi ha pediatres als CAP, les famílies busquen alternatives per obligació, com ara les mútues privades; i això no pot ser”, ha lamentat Bergadà.

Reunió al Parlament

Així mateix, el portaveu de SOS Pediatria també s’ha referit a la reunió que va tenir la Plataforma en defensa de la pediatria del Vallès al Parlament amb representants polítics, amb l’absència d’ERC: “Es va crear un diàleg molt sincer en què tots els grups polítics van coincidir que la proximitat era un factor que no s’havia de perdre”.

D’altra banda, el president de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS), Manuel Navas, ha posat èmfasi en el fet que l’agrupació pretén continuar amb les mobilitzacions si el Govern de la Generalitat no escolta les seves exigències. “Governi qui governi, la sanitat pública no es toca”, ha asseverat.