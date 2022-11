L’Astralpool planta cara al potent Ferencváros (7-10)

L’objectiu era competir contra un dels millors equips del continent, dissenyat per aixecar el títol més preuat d’Europa en l’àmbit de clubs, i l’Astralpool no només ho ha complert, sinó que ha estat a prop, de disputar-li la victòria. La falta d’encert, en un parell d’accions que acabarien essent decisives, i l’actuació estel·lar del porter Soma Vogel, han acabat per esvair el somni dels jugadors de Quim Colet (7-10).

L’estrena a la Champions League demanava una gran dosi d’intensitat, solidaritat en la defensa i tenir aquell punt de sort. Dues d’aquestes premisses es van complir, i l’Astralpool Club Natació ha mantingut un frec a frec des d’un bon inici amb el campió europeu de fa quatre anys: “Vull felicitar el Club perquè ha estat molt bé des del principi. Sabíem que seria un partit difícil, amb un equip que ha demostrat el talent que té”, va assegurar l’exnedador, ara a les files del Ferencváros, el serbi Nemanja Ubovic.

Primer període d’intercanvi de cops a l’electrònic, amb uns primers quatre minuts frenètics, amb dianes de Banicevic i Lluc Bertran, per mantenir el pols als de Zsolt Varga, que amb xuts de qualitat en tenien prou per arribar al final dels primers vuit minuts amb un cert avantatge (2-3).El guió era el somniat: el Club ha aconseguit tenir controlat a un dels favorits a guanyar la final eight, en una Finetwork Aquatics plena fins a la bandera, amb més de 400 persones, que tant ells, com els waterpolistes, volien fer “suar a sang” al conjunt hongarès, tal com va avisar el sabadellenc Sergi Cabanas durant la prèvia de l’estrena europea. En el següent assalt, l’Astralpool ha mantingut el gran nivell defensiu, amb una defensa que anava compaginant el ‘pressing’ i la zona. La igualtat era tan ferotge a l’aigua, que també s’ha traslladat al marcador, on el parcial tornava a ser calcat al del primer període (2-3). Marcel Teclas i Sergi Cabanas, aprofitant l’home de més, en una gran circulació per l’arc, ha continuat donant opcions de fer saltar la banca a Can Llong, tot i una darrera acció, favorable als hongaresos, força discutida per al tècnic Quim Colet. (4-6).

A la represa, els waterpolistes més determinants en l’atac sabadellenc –Bernat Sanahuja i ‘Kosta’ Averka– han agafat el protagonisme que els hi havia mancat amb anterioritat, podent trobar l’escletxa a la porteria de Soma Vogel (6-8), per minimitzar les dianes de Luca Damonte i Varga. Però seria Fran Valera, en el darrer minut, qui ha guiat l’equip cap a un darrer assalt on tot estava per decidir (7-8). Seria a les beceroles dels darrers vuit minuts que les opcions de victòria s’acabarien esvaint: dues accions consecutives de Fran Valeria han acabat trobant un mur com Vogel, que donava aire a un equip que començava a estar ofegat: “Aquí ens ha marcat no poder empatar el partit. Si haguéssim tingut aquesta opció, hauríem competit fins al final”, ha reconegut el tècnic Quim Colet, qui tot i la derrota, s’ha mostrat “satisfet” del paper dels seus jugadors. De l’hipotètic 8 a 8 s’acabaria al 7 a 9, amb la diana, primer de Daniil Merlukov, i després de Szilard Jansik, que ara sí, deixava sense opcions a la remuntada. Una derrota ‘dolça’ que envia un missatge als sis rivals restants del grup: “poden sorprendre a algun equip, n’estic segur. Perquè no poden entrar a la final eight?“, preguntava el serbi Ubovic.

Ara, i sense marge per descansar, aquest dijous l’Astralpool començarà a preparar l’històric partit d’aquest dissabte a la Finetwork Aquatics de Can Llong davant el Pro Recco, en la primera final de la Supercopa d’Europa per a l’entitat centenària: “L’objectiu tornarà a ser competir el temps més gran possible. No podem pensar a guanyar, encara que tinguem molta il·lusió“.