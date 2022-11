El popular còmic JJ Vaquero serà aquest dijous al cafè teatre Blau de Sant Quirze. El monologuista ho va anunciar amb un divertit vídeo publicat a Twitter on parla no només del seu espectacle, sinò també de monuments i tradicions de la ciutat vallesana. “Em fa molta il·lusió. Per què? Perquè a Catalunya han tret els peatges!!!”, avisa en la publicació.

Vaquero té una gran presència en diferents programes i espais del panorama audiovisual. És guionista i col·laborador de “El Hormiguero” d’Antena3 TV, col·laborador de “YU: No et perdis res” dels 40 Principals i “El millor que et pot passar” de Melodia FM. A més, participa en alguns monòlegs d’“El Club de la Comèdia” i és guionista de diversos espectacles i programes com la Gala dels Goya.

El show començarà a partir de les 20.30 d’aquest dijous.

VAKEPEDIA: SANT QUIRZE DEL VALLÈS pic.twitter.com/pm9c5Z145x — JJ Vaquero (@VaqueroEH) November 10, 2022