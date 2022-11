El Cercle es juga l’ascens a la màxima categoria

Un any després de perdre la categoria a la màxima divisió del tenis espanyol, l’absolut masculí del Cercle Sabadellès 1856, un dels clubs amb el pressupost més baix entre els clubs que conformen la primera i segona categoria d’àmbit estatal, tornarà a estar en disposició d’estar entre els millors. Aquest divendres (12 h), a les instal·lacions del Cercle, l’equip sabadellenc es jugarà l’ascens davant el CT Chamartín.

Aquest serà el segon i darrer match ball de què disposen els jugadors d’Óscar Hernández, després de posar contra les cordes el CT Barcino, ara fa un mes, en el partit decisiu per l’ascens directe: “Vam estar a punt de donar la sorpresa, forçant el partit als dobles. Repetir-ho, tornaria a ser un èxit”, explica el capità Hernández, qui tal com va succeir ara fa un any, podria veure’s obligat a jugar, davant els problemes físics d’un parell de jugadors: “Hem d’acabar de veure com arribarem per aquest divendres. Ells tenen una llista molt llarga de jugadors, i es poden permetre fer una selecció. Nosaltres tenim un equip més curt, però sortirem a competir i a jugar les nostres opcions”.

Per fer saltar la banca, bona part de les possibilitats de victòria exigeixen seguir el guió davant el Barcino, on tot i acabar perdent per 5 a 2, els sabadellencs van arribar als dobles: “Són favorits, però si aconseguim forçar els dobles, tot pot passar. Ells venen de perdre els dobles amb el Tarragona. Podem ser competitius”, analitza Hernández.

Jornada llarga?

Els diversos partits, que es disputaran a les pistes 2, 3 i 4, podrien veure’s obligats a endarrerir-se, o fins i tot a suspendre’s, tot dependent de si es compleixen les previsions de pluja per aquest divendres. Des de l’organització del torneig s’ha decidit avançar l’inici de l’eliminatòria dues hores, per guanyar temps en el cas que s’acabi convertint en una jornada maratoniana: “Ens pot ajudar a recuperar-nos físicament, però en el cas de suspendre’s, ens obligaria a anar a jugar-nos l’ascens a casa seva”.