Les notícies més destacades d’aquest dijous a Sabadell

Afrontem la segona meitat de setmana amb l’actualitat marcada per diversos temes. Una de les qüestions sobre la taula en les últimes hores al Diari és la salut, amb informacions sobre la pediatria i els trastorns de la conducta alimentària.

Els trastorns de la conducta alimentària s’han duplicat en adolescents després del confinament. La situació afecta especialment noies entre els 10 i els 19 anys. La Cèlia i l’Alba ens han explicat el seu cas.

Uns trenta minuts per arribar a peu al servei de Pediatria més proper a Can Puiggener. Les famílies del barri ja no tenen el servei al seu Centre d’Atenció Primària (CAP) de referència, ubicat al barri de la Creu Alta. Des de la pandèmia, s’hi han de desplaçar al barri de la Concòrdia o de Ca n’Oriac perquè els nens rebin atenció mèdica. De fet, és una de les queixes més recurrents al barri. En parlem amb alguns sabadellencs afectats.

L’Aeroclub Barcelona-Sabadell presentarà en societat aquest diumenge, en el marc de la jornada de portes obertes organitzada per la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, el nou Velis Electric, el primer avió elèctric certificat a Europa.

La vida del sabadellenc Josep Prat ha fet un gir de 180 graus en l’últim any i mig. A principis del 2021 va decidir anar a viure el Vietnam, aparcar la seva professió com a periodista i engegar una marca de pizzes, sota el nom de Pizza Here.

Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup criminal de Sabadell que es dedicava al tràfic de cocaïna i de hàixix. Agents de la policia catalana van escorcollar dos domicilis de Ca n’Oriac i van procedir a la detenció de tres integrants de l’organització dimarts passat.