Cop a l’incivisme: 70 multes per deixar escombraries fora

“Les bosses s’acumulen al carrer i, molts cops, no ens deixa travessar la vorera”, explica Lluïsa Albiol, veïna del carrer de Covadonga. “La pudor és insuportable”. Sabadell ha començat a sancionar a cop de multa els incívics que deixen les escombraries al carrer. Hi ha uns 5.200 contenidors repartits en 1.200 estacions diferents de la nostra ciutat, i l’Ajuntament reforça el control sobre l’ús que se’n fa.

Ho faran analitzant l’ús indegut dels contenidors per part de comerciants i ciutadans. “Ja tocava, hi ha qui els utilitza com a contenidor industrial”, expressen Jordi i Marina Puig veïns del polígon industrial de Gràcia.

Inspecció de la via pública cada dia recorre els barris per detectar els incívics. Segons dades municipals, s’han obert 70 expedients sancionadors els darrers mesos. I les multes poden anar dels 400 als 4.000 euros. “Ho hem explicat moltes vegades, però al final només queda començar a posar multes”, expressa l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

Les sancions econòmiques arriben després de diverses campanyes de sensibilització demanant la col·laboració ciutadana pel que fa a la gestió i tractament dels residus. L’alcaldessa ha posat en valor els esforços per mantenir la ciutat neta, assegurant que “cal que tots siguem cívics”. S’han començat per les multes més lleus. Si hi ha reincidència, la sanció creix.

La neteja, un tema candent

La neteja és un dels temes que més preocupa els veïns de Sabadell. L’any passat, l’aplicació Sabadell Espai Públic, l’app del consistori per rebre queixes de la gent de Sabadell, va rebre 3.866 peticions i gairebé la meitat (47,86%) eren preocupacions vinculades als residus i la neteja viària.

De fet, el veïnat alerta que “molts cops, les escombraries estan plenes” i “no queda un altre remei” que deixar les bosses fora. En cas de trobar els contenidors plens, cal trucar al telèfon 93 745 33 28. En aquest sentit, Farrés ha insistit que si es detecta que algun punt de recollida on facin falta més contenidors, l’Ajuntament està obert a reforçar-lo.