La masia de Can Falguera de Palau-solità i Plegamans, del segle XIV, serà l’equipament que acollirà el Museu Internacional de Titelles de Catalunya (MIT). S’inaugurarà aquest dissabte, però no serà fins al desembre quan obrirà al gran públic en general i es tracta d’un espai únic al país que pretén divulgar l’art titellaire.

La masia està gestionada per la cooperativa cultural liderada per Teia Moner. “Disposem de peces des de l’any 1800 fins ara, de companyies que fins i tot avui ja no es troben en actiu”, ha detallat Moner. S’exposaran 150 de les prop de 800 que té amb, entre altres peces, un guinyol de Laurent Mourguet, creador del guinyol francès, i que data de 1810, i ombres xineses de finals del 1800.

Per als joves que no ho són tant, el personatge del Tomàtic, el conegut contestador automàtic dels primers anys del Club Súper 3 amb forma de tomàquet; material de l’espectacle del Quixot fet en la cerimònia inaugural de l’Exposició Universal de 1992 a Sevilla i un Don Juan d’edat avançada.

“La missió del museu és gestionar el patrimoni cultural dels titelles en diferents aspectes, cobrir les necessitats de creació perquè les col·leccions puguin cedir peces per a la seva preservació, i advocar per la tècnica del titella català, que s’està perdent”, ha afegit Moner.

Uns 2.700 alumnes

El MIT ja va obrir portes al curs passat però únicament per a grups escolars, i per on hi van passar uns 2.700 alumnes. Enguany, ja hi ha inscrits més de 2.000 estudiants, que participaran en activitats com la que uneix marionetes i teràpia.