La manca d’infermeres tensa el personal del Taulí

L’hospital Parc Taulí de Sabadell no s’escapa del malestar general que viu el sector sanitari a Catalunya i, de mica en mica, l’ambient es va tensant, perquè diverses fonts consultades constaten que l’hospital creix a un ritme més ràpid que el nombre de professionals que necessitaria per fer-ho, sobretot d’infermeria.

Aquest divendres s’ha celebrat a la corporació sanitària una reunió extraordinària entre el comitè executiu de l’hospital -amb la directora general al capdavant, Anna Aran, i altres directius- i la direcció del Comitè d’Empresa, presidit per Montse Garcia Zamora. La trobada s’ha fet a petició dels representants dels treballadors, que han proposat celebrar una assemblea de professionals amb la direcció de l’hospital per exposar les reclamacions que tenen i ha sigut rebutjada. Igualment, el comitè manté la convocatòria d’assemblea, dimarts que ve, tot i que sense que hi participi la direcció de l’hospital. Fonts oficials del centre sanitari defensen que “s’ha establert que el canal de comunicació formal i legítim dels treballadors és el comitè” i, per tant, és qui ha de canalitzar el malestar laboral per traslladar-lo a la direcció. Alhora, la direcció va traslladar al comitè la voluntat de reunir-se periòdicament per fer el seguiment de les propostes a curt i llarg termini que es van posar sobre la taula.

Un malestar que no és nou

Aquest malestar per la manca d’infermeres i altres qüestions d’organització interna ve de lluny, es va accentuar amb la pandèmia de la Covid-19 i es manté actualment. Fonts de l’hospital apunten que entre altes i baixes de qualsevol tipus, ara hi ha una seixantena llarga d’infermeres de més que fa un any. Però l’obertura de 96 llits a l’edifici Ripoll, especialment, fa que els treballadors denunciïn que encara falten més mans per reduir les ràtios actuals. “Hi ha plantes on les infermeres estan portant més de vint pacients quan, de normal, en porten menys. Situacions així no són puntuals”, constata una infermera que prefereix mantenir l’anonimat.

El col·lectiu majoritari del Taulí són els professionals d’infermeria (55%), però no és l’únic que s’està movent aquests dies per aconseguir millores. El sindicat majoritari dels metges, Metges de Catalunya, va celebrar el passat dijous una assemblea al mateix auditori del Taulí per analitzar la situació, que es posarà en comú amb la resta d’hospitals de Catalunya on el sindicat està duent a terme aquest procés d’escolta activa. Un metge de l’hospital coincideix en què “el Taulí ha mirat tan amunt que això està passant factura als professionals, i és el cansament que tenim tots. S’han de sedimentar bé les arrels per poder créixer, i aquí això no ha estat tan així”.

Aquests dies, diversos professionals dels diferents serveis de l’hospital han conegut la nova directora general, Anna Aran, que tot just fa un mes va començar a treballar al Taulí, en substitució de Joan Martí, que es va jubilar. Aran s’ha reunit aquests dies amb professionals de diversos serveis -i ho seguirà fent- per conèixer les seves reclamacions. Les solucions que es preveuen aplicar a curt i llarg termini s’han traslladat al Comitè d’Empresa i “estan enfocades a resoldre el problema del Taulí i d’arreu de manca d’infermeres” i a les dificultats que a vegades hi ha per trobar substitucions. Algunes d’aquestes solucions passen per ampliar infraestructures, com s’ha començat a fer amb Urgències, per exemple, i d’altres de gestió interna.

En aquest sentit, no és el primer cop que alguns treballadors posen el crit al cel perquè les ràtios elevades poden anar en perjudici de la qualitat assistencial i de la seguretat del pacient. Per exemple, ja ho van fer més d’una cinquantena de professionals d’Urgències el 24 de novembre de l’any passat a les portes de l’edifici la Salut -on hi ha direcció- i ara, passat un any, no es descarten noves mobilitzacions per expressar el malestar, d’almenys, part de la plantilla.