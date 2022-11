El Sabadell, a trencar la malastrugança de Los Pajaritos de Sòria

El Sabadell, sense Copa, torna a la competició aquest diumenge davant el Numancia (12 hores) a l’estadi de Los Pajaritos de Sòria després d’una aturada que ha pogut servir per rebaixar la tensió generada per l’última derrota davant la Real Sociedad B. El mateix Gabri treu ferro als seus missatges i assegura que en el vestidor no hi ha fissures sinó moltes ganes de fer les coses bé i, sobretot, tornar a guanyar. El tècnic també admet que ara ve un últim mes de competició fonamental que pot marcar tendència. El conjunt arlequinat jugarà quatre dels sis pròxims partits fora de casa i, per tant, està obligat a millorar les seves prestacions de visitant, començant per Los Pajaritos, un feu històricament maleït.

Molt diferent ha estat el tarannà de Gabri Garcia si ho comparem amb la tensa roda de premsa de l’últim partit davant el filial de la Real Sociedad quan va assenyalar alguns jugadors per falta d’actitud i compromís. El mateix tècnic reconeix que “després d’una derrota i determinades circumstàncies a vegades pots estar una mica accelerat i decebut, però no són missatges per atacar ningú sinó que es fan precisament per intentar millorar coses i tothom sigui conscient que ens juguem moltíssim i cal aprofitar les oportunitats. El grup és molt noble i està molt unit”.

D’altra banda, el tècnic insisteix que “l’estat anímic de la plantilla és molt bo. Els jugadors són els primers que em transmeten optimisme, ells tenen confiança en el que fan i jo també confio plenament en l’equip perquè sé que té molta qualitat i només cal evitar algunes errades que ens han condemnat en determinats partits”. Sobre el canvi d’entrenador en el Numancia, Gabri admet que suposa un hàndicap a l’hora de preparar el partit “perquè no tenim gairebé cap referència. Ens hem guiat de les anteriors experiències d’Iñaki Bea. Per això és millor centrar-nos i potenciar les nostres virtuts. Penso que a partir del Johan Cruyff hem fet un pas endavant, hem de insistir”.

Adán Gurdiel i Moha , disponibles

Gabri no va tenir cap dubte: “Adán Gurdiel i Moha Keita han entrenat bé i estan disponibles”. El primer serà titular amb tota seguretat i el segon, ja veurem. No hi ha baixes i, per tant, el tècnic té on escolllir per fer l’onze.

Los Pajaritos és un camp poc propici per al Sabadell -quatre derrotes en les seves últimes quatre visites-, però Gabri va guanyar-hi com a entrenador del Lleida Esportiu fa uns mesos. “No crec massa en les estadístiques, però em quedo amb aquesta última”.

Numancia, amb nou entrenador

Setmana de canvis en el CD Numancia. Després d’eliminar a l’AD San Juan a la Copa -el seu pròxim rival serà l’Sporting Gijón-, el nou tècnic Iñaki Bea ha tingut una setmana per preparar el partit contra el Sabadell. L’entrenador basc ha arribat amb força i pensant en “coses grans. Tenim un equipàs i ara mateix no fan falta reforços. Veig una plantilla amb una gran qualitat en totes les seves línies”.

La seva assignatura pendent és el gol. Només n’ha marcat sis i és l’equip menys golejador juntament amb el filial de l’Athletic Club. Això sí, defensivament es mostra com un conjunt rocós: només ha encaixat 8 gols i la meitat van ser en l’últim partit al camp de l’At. Balears (4-1), derrota que va provocar la destitució del tècnic Diego Martínez. A Los Pajaritos, el Numancia només ha pogut guanyar a La Nucía (2-0) i la Real Sociedad B (1-0) i en tres duels no ha vist porteria.

L’exarlequinat Dani Sánchez

A les seves files destaca la presència d’un exjugador del Centre d’Esports de la passada temporada. Es tracta del lateral esquerre Dani Sánchez, qui s’ha convertit en peça clau del conjunt sorià, participant en els 11 partits disputats. Fins i tot es va estrenar com a golejador al camp de l’Amorebieta (1-2). “Estic molt content de com em van les coses fins ara”, explica des de Sòria. I espera mantenir la confiança del nou entrenador Iñaki Bea, una circumstància que sempre provoca un plus de motivació entre els jugadors.

El malagueny guarda un gran record del seu pas pel Sabadell. “Vaig gaudir moltíssim, és el millor any de la meva carrera” tot i viure situacions complicades a la primera volta. Dani reconeix que “vam fer un gran esforç durant la segona volta i ens vam endur un pal molt dur en l’última jornada contra l’Algesires. Teníem el play-off a les nostres mans i no va poder ser. Sempre em quedarà el record d’haver jugat un partit davant de 10.000 persones. Va ser una llàstima”.

Manté el contacte amb tots els seus excompanys (César Morgado, Guillem Molina, Altimira, Astals) que demà seran rivals: “Vam fer una gran família”, insisteix. En el Numancia se sent “molt a gust. És un club històric, amb un gran estadi i aspiracions. És una bona oportunitat per continuar creixent professionalment”, diu.