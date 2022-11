“Donar un altre ús a la roba com es fa al Flea Market és molt necessari”

Una nova edició del Flea Market Sabadell ha tornat aquest dissabte a la ciutat. En una Rambla plena de gom a gom durant tot el dia, els compradors han pogut passejar tot observant una gran varietat de parades amb roba de 2a mà, accessoris i decoració. Així doncs, compradors i curiosos han pogut gaudir d’una jornada on conèixer o redescobrir mudes per omplir els seus armaris.

Roba de marca i productes vintage

“Abans tenia una botiga i quan la vaig tancar vaig començar a venir a aquesta mena de mercats, d’això ja en fa 5 anys”, explica Sílvia. Al parlar dels productes més buscats ho té força clar: “A la gent últimament li agrada molt el tema vintage i les sabates de marca, s’ha posat de moda i triomfa molt”.

Altres paradistes, com Mar i Mònica, valoren molt el mercat: “La roba de 2a mà és molt guai, saps que li dones un nou ús i és una bona acció. També hi ha qui ens porta roba que li sobra o fins i tot podem acabar parlant de la història que envolta la peça, és molt engrescador”. Com a única pega en destaquen la periodicitat, segons elles hauria de tenir una major continuïtat: “Fer-lo cada 2-3 setmanes podria generar un públic més fidel”, apunten.

De la mateixa manera que hi ha roba amb història, també trobem parades que amaguen anècdotes molt personals. És el cas de Susanna i els motius que la van portar als mercats de 2a mà. “El meu marit estava a l’UCI, recuperant-se d’un càncer de còlon. Quan va sortir deia que s’avorria i una amiga que feia mercats de 2a mà m’ho va recomanar. Vam començar amb un de 3 dies, jo creia que no li agradaria, però es va engrescar i ho vam estar fent 2 anys fins que va morir. Ara només faig el de Sabadell”, explica amb un somriure als llavis. “M’agrada molt i és molt divertit per l’ambient, venem de tot i cada mercat és diferent”, afegeix.

Petjada ambiental

Un altre punt de vista és el del públic. Intrèpids exploradors a la recerca d’un producte d’ocasió o element que els engresqui.”Hi ha coses molt xules que ara tornen a estar de moda i veure que estan a molt bon preu és una oportunitat que no es pot desaprofitar”, comenta Pau.

El factor ambiental també és important al Flea Market. Compradors com Núria valoren molt la reutilització dels productes: “Al món es produeix molta roba i no tota s’acaba venent. Hi ha peces que tot i no ser de temporada encara són útils i penso que espais com aquest, on se’ls dona un altre ús, són molt necessaris”.

De motius per comprar i vendre de 2a mà n’hi ha molts. El que és segur, és que el Flea Market d’enguany ha tornat a triomfar. El bon nombre de persones que hi han passat ho evidència. No sabem si tothom ha trobat aquella peça que buscava, el que sí que ens atrevim a assegurar és que els qui ho hagin pogut fer hauran tornat ben contents a casa.