El festival elPetit: art i cultura per a tota la família

La matinal es presentava freda. Les temperatures han baixat els últims dies, provocant que aquells abrics que guardàvem ara surtin a poc a poc dels armaris. Amb aquesta perspectiva potser el millor seria quedar-se a casa; no obstant això, hi ha famílies que no han pensat el mateix. Parlem dels assistents del Festival elPetit, que amb entusiasme s’han acostat als jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. El motiu ha estat gaudir de la proposta cultural que s’hi oferia. En concret, art per als més petits.

Teatre mut

L’espai dels jardinets i el seu amfiteatre han acollit tallers infantils i una mostra de teatre. En entrar al recinte s’hi ha pogut observar estructures de fusta, del circ contemporani de la companyia Rauxa, i una llarga fila de cotxets. I és que com bé indica el nom del festival, aquest va dedicat als més menuts de la casa. Però el que més ha cridat l’atenció ha estat l’espectacle de dansa i arts escèniques. Al so del piano i el violí dos artistes han captivat al públic assistent. Com a tret característic, cal destacar que ho han fet sense dir cap paraula. Una actuació en mut on ha predominat la gestualitat i la connexió amb el públic.

La zona dels tallers també s’ha adaptat com un petit circuit, en el qual la canalla ha pogut fer volar la seva imaginació. Les seves expressions de felicitat i rialles ho han deixat ben clar, l’objectiu de l’activitat s’ha complert sobradament.

VII Encontre Internacional d’Arts

Els actes dels jardinets han estat emmarcats dins el programa del VII Encontre Internacional d’Arts per a la (Primera) Infància, un espai per a la recerca, la formació, el diàleg i el networking en el marc del Festival elPetit que s’ha celebrat entre 17 i 20 de novembre. 4 dies on s’han vist, i celebrat, espectacles a laSala, l’Estruch, el Teatre Principal i altres espais de la ciutat. Als actes hi han participat més de 100 professionals de 20 nacionalitats diferents i segons l’organització s’ha obtingut una gran entrada.