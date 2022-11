L’OAR Gràcia Sabadell continua escalant posicions amb una contundent victòria (42-32)

Amb contundència. No havien passat encara 7 minuts de joc i el Gràcia ja havia fet pujar el demolidor parcial 8-0 al marcador. En contrast amb la improductivitat del Poble Nou per les aturades del porter Pau Hernàndez, les pèrdues de possessió, les faltes en atac i les exclusions per protestes als àrbitres, els graciencs han ofert un recital d’encerts que ha trencat ben aviat l’enfrontament. El substancial marge els ha donat tranquil·litat total per a la resta de partit i ha permès al tècnic Pere Ayats fer rotacions a la banqueta i donar minuts a tots els jugadors.

Els contraatacs han tornat a ser un dels elements destacats de la capacitat golejadora del Gràcia, repartida gairebé entre tots els jugadors però amb especial protagonisme dels germans Correro (7 gols cadascú) i de Dani Peiró (6 gols).

Relaxació i sentència

Després de l’esmentat 8-0 el partit ha entrat en la dinàmica de l’intercanvi de cops, constant fins a la fi. El Poble Nou ha deixat enrere el mal inici i ha netejat la seva imatge inicial gràcies a l’aportació i inspiració de les primeres línies, sense que aquest despertar li hagi permès recuperar cap possibilitat de posar en dubte la victòria del conjunt verd-i-blanc, que precisament en els 7 últims minuts de la primera part no s’ha lliurat tampoc de passar per una fase de poc encert, però que no ha estat aprofitada pels barcelonins per fer un bon retall a la diferència. Així, amb parcial 2-5 s’ha arribat al descans (20-14).

Al minut 5 de la segona part el Gràcia ha recuperat la pèrdua amb els 7 gols en les 7 primeres possessions (27-18). No hi ha hagut cap més incidència remarcable i el partit, animat perquè el marcador ha tingut feina, ha ofert una llarga estona d’espectacle fins que la botzina ha posat fi al temps reglamentari (42-32). Un total de 74 gols.