El pati de l’Artèxtil quedarà obert a la ciutadania l’any que ve

Una de les principals novetats de la reforma de la Gran Via a l’altura del carrer de Quevedo és que el pati de l’Artèxtil quedarà obert a la ciutadania, un cop s’elimini el mur que hi ha ara. La previsió és que les obres es facin durant el primer semestre de l’any que ve i costaran poc més de 415.000 euros, en part finançats pel fons europeu Next Generation.

En la Junta de Govern Local d’aquest dilluns, l’Ajuntament ha adjudicat les obres de reurbanització d’aquesta zona, amb un projecte que inclou suprimir el pas de vianants soterrat mantenint-ne un en superfície i eixamplar la vorera de la Gran Via (carrer de Vidal) en el tram de l’antiga fàbrica.

Més endavant, en una segona fase, s’eixamplarà la vorera del carrer de Vidal fins al de Quevedo. En total es guanyaran més de 3.700 metres quadrats per al passeig i estada. Aquests treballs són el preludi de la transformació de l’Artèxtil en la seu del Campus de Ciències de la Vida i la Salut, per la qual cosa l’Ajuntament i la UAB rehabilitaran tot l’edifici amb una inversió aproximadament a parts iguals d’uns 4 milions d’euros.

Una desena d’obres

Aquestes obres formen part del projecte de reforma i pacificació de la Gran Via liderat per Junts per Sabadell. En total, durant l’any que ve es duran a terme una desena d’obres al llarg dels set quilòmetres de recorregut d’aquesta artèria viària. Els primers treballs, de fet, començaran aquest mes de desembre a l’altura del Taulí, on també se suprimirà el pas soterrat.