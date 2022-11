No hi ha límits

No cal que escrivim en aquestes línies, perquè ja ho sabran prou bé els lectors del Diari, els grans avantatges que té Sabadell per viure-hi. La nostra ciutat és la ciutat de 216.204 persones i, segons avança l’Idescat, pot acollir encara més gent els pròxims anys. Segons les projeccions que fa el servei estadístic autonòmic, la població de Sabadell s’elevarà fins a les 246.000 persones l’any 2041. En un context amb una forta crisi de natalitat i en què el món tendeix a tancar-se en clau nacional i de les grans regions, i no global, té molt mèrit que s’albiri un augment d’aquestes característiques.

Sabem que tenim molts actius i que hi ha prou espai físic i inversió en matèria d’habitatge per poder ser més veïns. Però alhora ens inquieta que no hi hagi un full de ruta clar per a les pròximes dècades. Necessitem aclarir què volem que sigui Sabadell –triar els seus cognoms, allò que el defineixi– i cal treballar a tots els àmbits (local, autonòmic i estatal) per garantir tots els serveis públics essencials i les infraestructures necessàries per créixer. L’experiència prèvia de creixements com Can Llong, amb una nul·la previsió d’equipaments, ha de servir per no cometre els mateixos errors i preparar la ciutat a tots els nivells i sense exclusions.