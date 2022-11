Agònica primera victòria del FS Sabadell Femení (2-1)

Després de sumar el primer punt, agredolç, l’anterior jornada, el Futbol Sala Sabadell Femení ha assaborit per fi la primera victòria de la temporada a la Divisió d’Honor Catalana. Va ser un triomf agònic, remuntant un 0-1 en contra en l’últim minut davant l’Indústries Santa Coloma.

La vuitena jornada tocava a casa, a Can Balsach. La grada plena i una necessitat imperiosa de guanyar el primer partit van ser suficients al·licients perquè les arlequinades sortissin a la pista, des del primer minut, amb una gran intensitat. Llopart i Muñoz van apostar des de l’inici per una forta pressió a camp contrari per evitar que les de Santa Coloma se sentissin còmodes amb la pilota als peus, la proposta va tenir resultat i Carla Ojeda ja gaudiria d’un xut a porteria rival al cap de vint segons d’haver començat.

A mesura que passaven els minuts, les ocasions començarien a arribar, amb més quantitat per les locals i en menor quantitat per les visitants però amb molta més claredat i perill. Al minut tres de joc, en un desajust defensiu, l’Indústries s’avançaria al marcador (0-1). Les ocasions del FS Sabadell en la primera part del matx no van ser suficients per igualar abans del temps de descans.

Premi final

El segon temps va ser de clar domini sabadellenc. Les jugadores es posarien a un nivell d’intensitat molt alt, que va propiciar que guanyessin els duels d’1 contra 1 que es donarien. L’equip arlequinat va començar a generar ocasions amb més fluïdesa, però sense encert en la definició. Els minuts van anar passant i el marcador es mantindria immòbil amb el 0-1 fins a l’últim minut, quan, amb el joc de cinc, Ojeda assistiria de forma magistral perquè Isern empatés.

Amb la igualtat, el tècnic visitant, va apostar pel joc de cinc. Decisió que va beneficiar per complet a les locals, quan Pau va aprofitar una errada de les rivals per marcar el gol de la victòria a porteria buida quan tan sols restaven trenta segons pel final. L’emoció de la situació va fer fortes a les jugadores blanc-i-blaves que van aguantar el resultat fins al final. Per fi va arribar el premi.

Gràcies a la victòria, el F.S. Sabadell Femení, escala una posició a la classificació i es posa per davant del que serà el seu rival, el CFS Montcada, el pròxim dissabte a les 15 hores al Pavelló Miquel Poblet.