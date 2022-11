“Sabadell és una ciutat amb molta vida”

Per què Sabadell? La ciutat té projecció de creixement, serveis, una combinació maridada amb una tranquil·litat que no es troba a altres grans capitals de comarca. Són els ingredients bàsics que fan escollir la nostra ciutat com un lloc per viure-hi, segons les immobiliàries. Sabadell té projecció econòmica i una indústria encara assentada. El sector secundari (indústria i construcció) a la nostra comarca té una forta rellevància: representa el 32,5% de l’activitat, pràcticament vuit punts per sobre de la mitjana catalana (24,9%). Això és un pol d’atracció per mà d’obra qualificada.

És el cas de l’Esther Guerrero, originària de Castella la Manxa que s’ha mogut arreu de l’Estat per treball: després de viure a Madrid, es va acabar instal·lant a Sabadell. Va trobar un lloc de feina a Santa Perpètua de Mogoda, però va decidir instal·lar-s’hi a la capital vallesana fa tot just vuit mesos. “Vaig escollir Sabadell perquè me n’havien parlat bé, és una ciutat amb vida i propera a la feina”, expressa. Concerts, castellers, fires… “Si la meva família visqués a prop, no m’importaria viure aquí per sempre”, apunta.

Un altre nouvingut, el Marc Rojas, va fugir de Barcelona després de la pandèmia per buscar una opció que ho tingués tot: “Serveis, zones verdes, teixit comercial viu i, molt important, FGC i Rodalies”, destaca. A Barcelona ho tenia tot, “menys la tranquil·litat”, assegura. Fa ja cinc mesos que està assentat a la ciutat.

D’on venen els nous veïns?

De fet, Barcelona és el municipi d’on provenen més persones que venen a viure a Sabadell (el 14,6% del total), seguit de Terrassa (5,9%) i Barberà del Vallès (4,4%). Alhora, Barcelona també és el municipi de destí majoritari de la gent que marxa de Sabadell (12,6%), segons l’Informe Estadístic de Població 2021.

Però a on van a viure? Can Gambús té molt reclam entre els nous veïns que arriben de Barcelona, Sant Quirze o altres municipis propers, segons dades d’Expofinques Sabadell Centre. També les zones noves de Can Llong i Castellarnau. “Les noves promocions que s’estan edificant es reclamen moltíssim”, exposa el gerent, Josep Marin. Segons ells, l’èxit d’aquestes zones rau en “les bones connexions amb Barcelona, zones verdes i espais amples”, destaca.

També les cases unifamiliars del Centre i la Creu Alta resulten molt atractives pels veïns d’altres municipis que estan escollint Sabadell per viure-hi.

