El cabaret literari nadalenc d’Il·lús Teatre torna a la CavaUrpí

La companyia sabadellenca Il·lús Teatre tornarà aquest any a passar les Festes a la CavaUrpi per oferir el seu tradicional cabaret literari nadalenc, concebut i dirigit per Jordi Fité i que en aquesta ocasió portarà per títol Com passa el temps…! L’elecció no és gratuïta perquè la proposta serà la primera de les activitats que Il·lús realitzarà els propers mesos per celebrar el seu 25è aniversari.

Com passa el temps…! es podrà veure en set ocasions entre el 23 i el 30 de desembre (21.00) a l’escenari de proximitat del Vallès. Es tracta d’una coproducció d’Il·lús Teatre i UiU Promotors protagonitzada per Jep Barceló, Òscar Castellví, Montse Martínez, Pep Muñoz, Sílvia Ricart i Montse Vidal en l’apartat interpretatiu i per Marina Prades i Dani Campos en l’àmbit musical.

L’espectacle reflexiona i fa evident el pas del temps i inclou una mirada enrere per reviure alguns moments de la trajectòria d’Il·lús, com sempre barrejant estils, gèneres, cançons i música en directe. “Potser per a aquells qui no els van veure en el seu moment o no els recorden no hi haurà cap retorn al passat, seran una novetat. Sigui com sigui, no hi fa res. Recordats o descoberts per primera vegada, la nostra intenció és que en gaudeixin”, explica Jordi Fité.

Com tots els espectacles de la formació, la intenció d’aquesta nova edició del cabaret literari és “sacsejar l’esperit i aportar elements que, a partir de la reflexió, facin millorar el món”, explica el director, per qui, per aconseguir aquest objectiu “tant han servit Shakespeare, Molière o Pirandello, com Joan Brossa, Josep Pedrals o Joan Oliver, entre d’altres”. Tot plegat, fugint dels elitismes, apostant per espectacles oberts a tothom per tal que el públic s’acosti a la cultura i en surti enriquit i transformat.

L’espectacle nadalenc d’Il·lús Teatre s’ha convertit en tota una tradició de les Festes a Sabadell des que se’n va fer la primera proposta, l’any 1998. Les primeres produccions es van presentar a la Cafeteria Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer i l’any 206 es van traslladar a la CavaUrpi. “D’entre totes les coses que hem fet, l’espectacle de Nadal ocupa un lloc destacat en la nostra trajectòria. Aquella primera i agosarada proposta de presentar un espectacle de poesia per Nadal, l’any 1998, s’ha anat consolidant amb els anys, creixent amb ambició i fidelitzant un públic que ha anat augmentant i que ha incorporat el nostre espectacle a la llista de tradicions sabadellenques”, relata l’artífex de la proposta.

“Malgrat la sensació de vertigen que ens provoca veure, sense acabar-ho d’entendre, com ha passat el temps —vam començar el segle passat!—, també ens produeix un agradable sentiment de satisfacció per tota la feina feta al llarg d’aquest anys”, conclou Jordi Fité.

Les localitats per a les funcions de Com passa el temps!… ja estan en venda únicament a través de la plataforma Codetickets.