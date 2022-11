El remodelat Casal de Castellar del Vallès ja està en marxa. Dissabte passat, l’espai situat a la plaça Major va viure la seva presentació oficial en una jornada de portes obertes adreçada a la ciutadania. Una vegada finalitzades les obres de remodelació, l’equipament municipal torna a ser un punt de trobada per a la gent gran i, alhora, funcionarà com a centre d’atenció i reunió per a les persones amb diversitat funcional.

“Estem molt contents. Per a nosaltres és un molt bon espai per socialitzar i passar una estona fora de casa”, explicava el Lluís, de 89 anys. La instal·lació, amb més de 500 metres quadrats, ha de ser punt neuràlgic del municipi.

“Era molt important que fos un espai adaptat totalment a persones amb mobilitat reduïda”, sosté Dani Pérez, regidor de Cicles de Vida. En aquest sentit, apunta, també s’ha fet especial èmfasi en garantir la seguretat en un indret molt concorregut al municipi i que en els darrers anys havia patit un deteriorament.

Un espai polivalent

Més enllà de les sales per a la gent gran, la modificació de la distribució de l’edifici permet donar visibilitat també a l’Espai d’Atenció a la Diversitat Funcional, a més d’integrar dues aules taller que es podran utilitzar de manera flexible des de diferents col·lectius.

“És un espai polivalent. Se li ha donat molta visibilitat i això és molt positiu”, exposa la regidora de Diversitat Funcional, Anna Margalef, que valora que el lloc esdevingui àrea de referència per les entitats del sector. Una de les usuàries, l’Àngels Playà, assenyala el disseny de l’edifici com un dels grans encerts del renovat equipament. “Està més obert al Casal de gent gran i això permetrà que hi hagi més comunicació. Es farà una mica de pinya. Dona un caliu fantàstic”, conclou amb un somriure.

El Casal de la plaça Major estarà obert de dilluns a diumenge, de 10 a 13 h i de 15 a 19 h. Els treballs han suposat una inversió d’uns 300.000 euros.