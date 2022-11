Locals oberts

I ja ha arribat el dia. Avui s’inaugura el nou passeig de la Plaça Major de Sabadell. Segons una enquesta exprés realitzada per Sabadell Comerç Centre, vuit de cada deu locals creuen que la reforma de l’eix central impulsarà molt o bastant les vendes. Les perspectives són bones, i aquest dissabte s’hi afegirà la campanya de Nadal, que s’ha estat preparant durant mesos. Els llums i les activitats nadalenques seran la cirereta del pastís.

Més enllà del nou Passeig, constatem que la salut del nostre comerç és molt bona. A l’eix central, el 86% dels locals estan oberts, una xifra idèntica a la d’abans de la pandèmia. Que hi hagi comerços, alguns d’històrics i d’altres de grans marques, demostra que la ciutat manté la seva vitalitat i atrau persones d’arreu com a capital del Vallès.

Com en tot, hi ha assignatures pendents. Els comerciants del Centre apunten que cal transformar urbanísticament la Via de Massagué per fer-la més atractiva. Ens consta que l’Ajuntament ja hi està treballant a mitjà termini. Tampoc podem oblidar els altres grans eixos comercials de la ciutat. Esperem que els pròxims dies puguem explicar-ne més notícies i més bones.