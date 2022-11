My Energy, Icura i Time is Brain, guanyadors del Cafè Aventura de Sabadell

El desè fòrum d’emprenedoria del Cafè Aventura de Sabadell ha distingit My Energy com a la millor empresa, Time is Brain com a la segona millor empresa i Icura com a millor projecte empresarial. La jornada, que ha tingut lloc aquest dijous al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta, ha permès que persones emprenedores i empresàries poguessin explicar el seu projecte o empresa (amb menys de tres anys d’activitat), captar l’atenció de possibles inversors i conèixer altres experiències i professionals que poden resultar clau com a socis per al desenvolupament del seu negoci.

En total, s’ha ofert a deu empreses i cinc projectes empresarials l’oportunitat d’explicar els seus objectius i necessitats. L’esdeveniment ha comptat amb l’assistència d’unes 100 persones, recordant així les edicions d’abans de l’arribada de la Covid.

Enguany s’han tornat a repartir com en l’edició anterior 8.500 euros entre la primera i segona candidatura com a millor empresa i idea de negoci. Per la primera classificada en la categoria de millor empresa, la dotació econòmica és de 4.000 euros, complementat amb l’accés al programa de mentoring, i l’entrada a un espai de coworking durant mig any. Per a la segona empresa, la dotació econòmica ha estat de 2.500 euros i també tindrà accés al programa de mentoring. D’altra banda, per la categoria millor idea de negoci la dotació econòmica que percebrà la primera idea classificada serà de 2.000 euros. També disposarà de 10 hores d’assessoria i l’accés a un espai d’incubació.

Valoració dels guanyadors

David Huguet, conseller delegat de My Energy, empresa sabadellenca dedicada al disseny, fabricació i comercialització de bateries de tracció extraïbles i portables per a bicicletes elèctriques, ha agraït el premi rebut. “Estem molt contents per l’oportunitat que ens ha ofert de l’Ajuntament de Sabadell de participar en el fòrum i molt agraïts amb el guardó. En les pròximes setmanes volem crear el prototip de bateries per a bicicletes elèctriques i desplegar el projecte com més aviat millor a les ciutats”, ha assenyalat.

Així mateix, Alicia Martínez Piñeiro, CEO de Time is Brain, companyia que ofereix un dispositiu mèdic portàtil que redueix el temps d’accés al tractament endovascular i millora el pronòstic de pacients amb ictus isquèmic, també s’ha mostrat satisfeta amb el reconeixement del Cafè Aventura. “Accedir a l’ecosistema emprenedor de Sabadell és un privilegi. Dit això, ja tenim present validar el nostre dispositiu Brain20 en hospitals i accedir de pressa als mercats”, ha detallat.

Finalment, Ismael Ávila, en representació de la Unitat d’Innovació del Parc Taulí, ha qualificat el premi a Icura de “gran notícia”. El projecte es tracta d’una plataforma digital multimodular que facilita la detecció precoç de les seqüeles de PICS (síndrome post intensiu) i suport durant la fase de recuperació després de l’alta de l’UCI. “El premi que rebrà Icura servirà per poder tenir l’autorització de l’Agència Espanyola de Medicaments per començar un estudi d’eficàcia”, ha argumentat Ávila.

Taula rodona sobre emprenedoria

A banda de l’entrega de premis i de les presentacions de les empreses i dels projectes empresarials, el Cafè Aventura també ha organitzat una taula rodona amb quatre emprenedors que en el seu moment també van participar en edicions passades del fòrum d’emprenedoria. Ells han sigut el fundador i conseller delegat d’Eurek Techology, David Matanzas, la consellera delegada de Sensing Solutions, Sílvia Gómez, el CEO d’Isensi Barcelona, Eduard Segura, i la cofundadora i directora d’operacions de Columat, Georgina Coll.

Els quatre protagonistes han explicat els detalls de la seva experiència al Cafè Aventura -les seves respectives empreses en van sortir guanyadores, excepte el cas de Columat, que va ser-ne finalista- i han debatut sobre temes molt diversos centrats en l’emprenedoria. Matanzas, Gómez, Segura i Coll també han donat alguns consells als emprenedors de l’edició d’enguany del fòrum sobre quins passos seguir per iniciar un negoci, com escalar-lo i com aconseguir rondes de finançament.

A més, tots quatre han coincidit en el fet que si poguessin tornar enrere, no tindrien dubtes a tornar a emprendre. Això sí, han reconegut que l’emprenedoria no és un camí de roses i que requereix molt esforç constància i, sobretot, paciència.

Per finalitzar, les prop de 100 persones que han assistit al Fòrum Aventura s’han fet una fotografia conjunta de record. Només una hora abans, també han tingut temps per fer networking i gaudir d’un complet aperitiu.