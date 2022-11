FOTOS | Així és el nou Passeig de Sabadell després de gairebé un any d’obres

Amb cares de sorpresa, desenes de sabadellencs ja han trepitjat al llarg d’aquest dijous la remodelació del passeig de la Plaça Major, un cop a mig matí s’han retirat les tanques i els vianants hi han pogut començar a passar. Pocs es devien pensar que trepitjarien aquest espai abans de les 19 h, quan es preveu que es faci la inauguració oficial amb la presència de l’alcaldessa, Marta Farrés. D’entrada, les impressions de diversos veïns són bones, a l’espera d’anar assimilant les novetats en els pròxims dies.

El 24 de novembre del 2022 passarà a la història per haver sigut el dia en què, de nou, Sabadell torna a gaudir de la seva artèria central, després d’onze mesos d’obres de reforma amb un pressupost d’1,2 milions d’euros. Els arbres, la llum i l’aigua tornen a ser els protagonistes del Passeig, tal com ha remarcat Farrés en una breu atenció als mitjans de comunicació a mig matí. L’alcaldessa creu que després de les obres el passeig de la Plaça Major “ha quedat molt bonic, ha guanyat dignitat i hem complert l’objectiu que volíem que era recuperar aquest espai cèntric de la ciutat”.

“Està bé. Ja no sembla tant una pista d’aterratge, ara té una forma”, comparteixen els veïns Montse Fité i Joan Mitjans, que confien que la vintena d’arbres nous “es notaran i guanyarem ombra”. Com ells, “ara tothom està a l’expectativa”, diuen.

També fa una bona valoració de la reforma Albert Miret, a qui el resultat li sembla “molt bé perquè feia temps que el Passeig no era res. Ara està molt bé, no s’acaba de veure encara perquè els arbres són de fulla caduca, però a la primavera será molt bonic”, augura.

Com en tot, també hi ha veus discordants. Montserrat Sala Aguilar apunta que “m’agradava més abans”, i té la sensació que alguns vianants no tenen clar quin és l’espai per on circulen els autobusos i hi caminen tranquil·lament.

Recupera l’esperit de l’antiga plaça Major

El disseny d’aquest nou espai ha anat a càrrec de tècnics municipals, sota la direcció del coordinador de l’àrea de Desenvolupament Urbà, Toni Serra. Una de les idees clau que persegueix la reforma és recuperar l’esperit de l’antic Passeig emulant la plaça Major al nord, on s’ha instal·lat una cortina d’aigua on aproximadament abans hi havia el sortidor, més un tram de sortidors; i un tram de pas a la part sud, on es concentren més arbres i bancs per seure. Segons Serra, “el projecte busca que un espai que fins ara era uniforme es converteixi en un lloc amb dos ambients o àmbits, intentant buscar una certa reconstrucció del que històricament havia sigut l’estructura urbana d’aquest àmbit.

A partir de dissabte, amb l’encesa de llums de Nadal, el Passeig prendrà una altra dimensió ja que durant un mes compartirà protagonisme amb tots els decorats nadalencs, juntament amb la fira de Santa Llúcia i el calendari d’advent a plaça del Doctor Robert.