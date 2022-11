Les notícies més destacades d’aquest dijous a Sabadell

Sabadell afronta una jornada molt especial. Aquest dijous s’estrena oficialment el Passeig de la plaça Major, en un acte d’inauguració que començarà a les 19 hores.

Tot a punt per l’estrena oficial del nou passeig de la Plaça Major. L’espai, que ha d’esdevenir un centre neuràlgic a la ciutat, viurà la seva presentació aquest dijous dia 24 de novembre, en un acte que començarà a partir de les 19 hores.

El Centre de Sabadell desperta l’interès dels comerciants: durant el primer semestre del 2022, s’han obert 24 nous negocis, s’han comptabilitzat 16 canvis de sector i només 14 tancaments, segons es desprèn de l’informe 2022 de l’Observatori dels Centres Urbans i comerç.

En matèria de mobilitat, l’exsecretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, ho té clar en una conversa amb el Diari la setmana passada: “La ronda Nord de Sabadell i de Terrassa s’ha de fer, tant sí com no”.

El diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha donat per fet aquest dijous la recuperació de la caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell com a part de l’acord dels Pressupostos Generals de l’Estat negociats amb el PSOE.

Malgrat que encara no hi ha dades oficials, els casos d’infeccions per bronquiolitis en infants menors de 4 anys creix en les últimes setmanes a Sabadell i se situa per sobre del que és habitual en aquesta època de l’any. Així ho assenyala el director del servei de Medicina Pediàtrica de l’hospital Taulí, Luis Renter, que apunta que el brot d’aquest any és especialment intens.