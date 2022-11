Professionals d’infermeria i tècnics auxiliars (TCAI) de l’hospital Parc Taulí han iniciat una recollida de signatures digital per denunciar la situació que viu el centre sanitari, donar-la a conèixer a la ciutadania que atenen i buscar la seva complicitat per revertir-la.

La iniciativa s’ha activat al web Change.org i en les primeres hores activa ja compta amb més de 960 suports. En un manifest, els impulsors de la recollida asseguren que lluiten “per unes cures de qualitat i assegurar la seguretat dels nostres pacients”. També han obert un compte a Instagram, Equip Infermeria Taulí en Lluita, per compartir les seves reivindicacions.

Aquesta acció arriba tot just dos dies després d’una concentració dels mateixos professionals a les portes de l’edifici de direcció del Taulí, el que s’anomena la Salut. “Estem esgotats, no podem aguantar més la pressió a la qual estem sotmesos”, apunten els treballadors. En aquesta línia és en la que es van manifestar el passat dimecres, per reclamar la contractació de més personal que permeti reduir les ràtios de professionals per pacients que, tal com estan ara (sovint, 20 pacients per infermera), asseguren que posa en risc la qualitat assistencial.

La direcció de l’hospital ha acordat recentment amb el Comitè d’Empresa implementar una sèrie de mesures d’organització internes per pal·liar la falta d’infermeres, l’evolució de les quals s’anirà seguint en reunions que es preveu que siguin periòdiques.