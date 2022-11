Es compleix una dècada de l’esclat del cas Mercuri a Sabadell

El 12 de gener de 2022 l’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos va ingressar al Centre Penitenciari de Lledoners. Una imatge que evoca al 27 de novembre de 2012: l’esclat del cas Mercuri; amb l’escorcoll dels Mossos d’Esquadra a l’Ajuntament. Ja fa una dècada de la macrocausa marcada per la doble entrada a presó de Bustos, després que li revoquessin el tercer grau obtingut quan feia dos mesos que es trobava entre reixes.

La presumpta trama urbanística i corrupció inicial ha anat desinflant-se amb la posterior investigació; i, de fet, Bustos es troba a presó, complint tres anys, per haver retirat multes a familiars -peça 30-. Era la segona condemna que acumulava, després de la peça 5 per tràfic d’influències a l’Ajuntament de Montcada i Reixac. En la 1, la principal, que investiga el pagament de comissions per obtenir adjudicacions d’obra pública, no hi figura el seu nom ni de cap altra membre socialista; únicament de l’exregidor del PP Jordi Soriano -i una vintena de persones més-.

El passeig de Bustos fins a entrar a les instal·lacions de Lledoners és el més destacat de l’any, i, probablement, l’estampa més rellevant d’aquesta dècada. I és que aquest 2022 ve marcat per un parsimoniós immobilisme judicial. Únicament s’ha alterat la peça 18 -presumpte tràfic d’influències per legalitzar unes obres sense llicència al carrer Fernando Poo de Sabadell-, ja que ha de tornar a declarar el tiet de l’exalcalde Melquíades Garrido.

La resta dels tentacles del cas, igual que fa un any, estan en tràmit i s’espera conèixer aviat les dates dels diferents judicis que es podrien fixar entre 2023 i 2024, cosa que confirma que la macrocausa ha acabat el seu curs en la fase d’instrucció.

Quatre causes pendents

Bustos encara arrossega quatre causes i en tres de les quals s’enfrontarà probablement a peticions de presó: la 28, que és la que fa referència a la concessió del contracte de recollida de residus i neteja viària a Smatsa. A més de l’exbatlle, hi ha el seu germà, Paco Bustos (si la pena és alta podria ingressar a la presó); els exregidors Xavier Izquierdo i Cristian Sánchez i el gerent de la concessionària, Eugenio Díaz, entre d’altres.

La peça 25 investiga una presumpta malversació de cabals públics quan Bustos era president a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i es tracta d’una acusació que va reobrir l’any passat l’Audiència de Barcelona. A més de l’exbatlle, també hi figuren, entre d’altres, l’exsecretari de l’FMC Adolfo Moreno; el director de la Fundació ACSAR, José Antonio Cabanillas; l’actual alcalde de Pineda de Mar i assessor de l’FMC en el moment dels fets, Xavier Amor, i l’exregidor d’Arenys de Mar i assessor extern de la federació Santiago Fontbona. Per contra, la 31, s’investiga per contractacions a dit al Consorci de Residus del Vallès Occidental (CRVC) i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Per últim, hi ha la 33, en la qual Bustos està acusat d’un delicte d’omissió del deure de perseguir delictes per abocaments de terres, però en aquest cas el càstig que se sol·licitaria seria d’una inhabilitació.

La resta de peces, pendents d’entrar a sala

A més de la peça 1, també hi ha d’altres importants per jutjar: la 6, per abocaments a la finca de Can Xupa, que asseurà al banc dels acusats el mateix Soriano, els exregidors Ricard Estrada i Joan Manau i l’excap de la Policia Municipal Josep Miquel Duran, entre d’altres.

La 21, falsificació documental, tràfic d’influències i prevaricació per rebaixar l’import de l’IAE a l’empresa concessionària de vehicles Sitjas Motor SL i la 35, també falsedat documental, que tenen entre els imputats a Garrido, el parent de Bustos, i que igual que el germà podria afrontar condemnes de privació de llibertat. Tot plegat, en una dècada (i el que resta) per un dia que va sacsejar Sabadell.