Una dona de 44 anys va ser atesa el passat divendres al migdia, al voltant de dos quarts de dues, en declarar-se un incendi a la cuina d’un habitatge situat al carrer Josep Renom, 149. Segons ha detallat la Policia Municipal de Sabadell, l’origen va ser en una campana extractora.

Tal com han apuntat es desconeixen les causes del foc i la víctima no va necessitar ser traslladada a cap centre hospitalari. Va rebre atenció in situ per “cremades lleus”. Fins al lloc es van desplaçar tres dotacions dels Bombers, una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i unitat policial.