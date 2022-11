“Alguns especulen que el senyor alcalde potser no es tornarà a presentar a les eleccions. Aquest acte també és per desmentir això: em presentaré a les futures eleccions”. Així de contundent es va mostrar el passat cap de setmana l’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, que confirmava així que optarà a la reelecció en els comicis previstos el proper mes de maig com a alcaldable de Som de Castellar – PSC.

Em presentaré a les properes eleccions municipals. Ja sabeu que si em comprometo a una cosa em comprometo a fons. Em sento amb força, amb energia, amb il.lusió, amb ganes. No vull anar a cap lloc que no sigui aquí a Castellar, al vostre costat, fent poble. pic.twitter.com/o0g1YoozPn — Ignasi Giménez Renom (@ignasicastellar) November 27, 2022

Giménez és alcalde de Castellar del Vallès des de l’any 2007, quan es va presentar com a alcaldable del PSC, i podria acumular cinc mandats consecutius en cas de ser novament escollit. “He demostrar que, si hi vaig, hi vaig. Em sento amb força, energia, il·lusió i ganes”, va expressar amb vehemència.

Des del 2015, a més, és president del Consell Comarcal del Vallès Occidental. “No ambiciono anar a la Generalitat ni a cap lloc que no sigui aquí al poble”, va concloure en el seu discurs.