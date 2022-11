Jordi López: “Sentia que no podia dedicar el cent per cent al Sabadell B”

La marxa de Jordi López de la banqueta del Sabadell B ha tingut una doble motivació. Els últims resultats no eren bons, però ha pesat més la situació personal del tècnic, qui en un gest d’honestedat ha preferit fer un pas al costat. El seu relleu ha arribat hores després: Gerard Bofill, qui ja va formar part del futbol base arlequinat el 2016 en l’etapa del coordinador Javi Pérez i també acumula una experiència en l’staff tècnic del Girona B. Debutarà dissabte al camp del líder del grup 2 de Primera Catalana, l’At. Lleida.

Jordi López deixa el filial arlequinat a contracor després d’assolir un ascens aclaparador la passada temporada i el títol de Catalunya amateur. L’equip havia començat aquesta lliga com un coet i fins i tot va liderar la classificació. Semblava que tot anava sobre rodes fins que ha arribat una mala ratxa de cinc jornades sense conèixer la victòria amb tres derrotes consecutives. “Els resultats han estat dolents, però penso que l’únic mal partit va ser l’últim davant el Martinenc. En les altres derrotes van influir diversos factors, circumstàncies que ens van jugar en contra”, explica.

De totes maneres, no ha estat una destitució sinó una decisió meditada i consensuada. El mateix tècnic reconeix que “a l’estiu ja m’ho vaig plantejar perquè per la meva feina professional em resultava impossible cobrir totes les hores d’entrenament. Quan es guanya això sembla no tenir tanta importància, però en la dificultat es quan el líder del grup és més necessari. Estàvem demanant màxima implicació als jugadors, gairebé com a professionals, i jo sentia que no podia dedicar el cent per cent. Finalment, vaig decidir fer un pas al costat. Estic convençut que remuntarà el vol perquè el grup és excepcional i hi ha moltíssima qualitat”.

Marxa sense cap mena de rancúnia i “molt agraït al Jaume Milà i la gent que va confiar en mi per dirigir aquest gran equip. La relació amb tothom del club és magnífica i mai se sap, jo vull deixar la porta oberta pel futur. He viscut una gran experiència”, assegura.