Glòria Dalmau, nova directora de la Fundació Bosch i Cardellach

A falta del darrer tràmit, amb la ratificació del Patronat de la Fundació Bosch i Cardellach, previst per a la segona quinzena de desembre, Glòria Dalmau serà la nova directora durant els pròxims quatre anys. El passat dimarts, en una jornada “democràtica i de transparència” de l’entitat, prop d’un centenar de membres –quasi un 28% del cens electoral– van exercir el seu dret a vot, on la candidatura única encapçalada per Dalmau va rebre el suport majoritari: “Estem molt contents amb la resposta que vam rebre. Demostra que l’entitat està viva i el patrimoni de la Fundació, que són els membres, estan implicats per iniciar aquesta etapa encapçalada per la Glòria –Dalmau–”, va explicar la directora sortint, Isa Vega, que posa punt final després de dos anys al capdavant, si bé continuarà de manera activa, des de la secció de territori.

La nova junta directiva “coral, amb joventut i expertesa, que això no vol dir que la joventut no sigui experta, però sense joventut difícilment hi haurà futur”, segons defensa la recentment nomenada directora, Glòria Dalmau, estarà formada per la vicedirectora Marta López, el secretari Patxi Ocio, l’administrador Josep Llobet, i el vicesecretari Manel Larrosa.

Cinc membres que han decidit fer un pas endavant perquè tot i ser “moments difícils per a tothom, ens hi hem posat perquè la Fundació s’ho val, i si no s’hauria d’inventar”, defensa Dalmau. El projecte estratègic de la junta directiva per als quatre anys pivotarà en cinc grans àmbits: identitat, cultura, educació, projecció i projectes. “L’àmbit d’actuació de la Fundació ha canviat. Pot opinar de temes locals, supralocals i supracomarcals. Els problemes de Sabadell poder ser els mateixos d’una altra ciutat amb els mateixos habitants”, explica la directora.

Entre les iniciatives que vol promoure la nova junta directiva, a part de millorar la comunicació amb la ciutat, les sinergies amb les entitats i enfortir la relació amb el Patronat, serà tractar, entre totes les seccions de la Fundació, un tema central per fomentar la interdisciplinarietat. Així mateix, també s’apostarà per ampliar el banc audiovisual de memòria col·lectiva de l’arxiu de la Fundació.