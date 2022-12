L’alcaldable de Ciutadans a Sabadell, Joan Garcia, s’ha mostrat contrari a deixar com a únic punt d’accés al sector Planetes l’entrada del carrer de Mart. “Amb l’actual proposta de passeig s’acabarà deixant encara més aïllat el barri que quan existia la via del tren en superfície, quan hi havia tres entrades i tres sortides al mateix” ha afirmat Garcia.

A més, ha advertit que “no es pot imposar un projecte de passeig que no compte amb l’opinió dels veïns, ni té en compte les conseqüències per a aquests”. La proposta de pacificació suposa tallar el pas rodat als carrers de Fraser Lawton, d’Urà i possiblement en el Júpiter. En la mateixa línia, insisteix la formació taronja, implica l’eliminació de més de 30 places d’apartament en triangle entre els carrers d’Urà i Mercuri.

“Possiblement la pressa del govern municipal per anunciar que ja havia acabat el projecte abans de les eleccions ha provocat que no s’hagi fet el pla de mobilitat per al barri dels Planetes que estava compromès amb els veïns”, ha lamentat Garcia, que demana que s’escoltin els veïns i les seves demandes.