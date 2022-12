La UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès organitzen el diumenge 18 de desembre la Cursa i caminada solidària 2022 en suport a La Marató de TV3. La jornada està enguany dedicada a la salut cardiovascular, la 31ª edició de l’especial solidari.

Pel que fa a la cursa, és l’onzena edició d’un esdeveniment que converteix el campus en una festa esportiva i solidària. Com cada any, la sortida i l’arribada serà a la Vila Universitària i es podrà participar tant a la cursa d’11,7 km, com a la caminada de 6km. A més, com a novetat, hi haurà una cursa infantil de 500 i també es podrà participar en la cursa de 500 m de mobilitat reduïda.

L’activitat s’impulsa amb la col·laboració i el patrocini de la Universitat de Barcelona i d’Applus+ Laboratories. Per primera vegada, la UB s’ha sumat a l’organització de la cursa.