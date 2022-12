El PP de Sabadell aposta per aprofitar l’antiga caserna de la Guàrdia Civil per fer-hi cursos de Formació Professional (FP) per a joves. A més, la formació apunta la possibilitat d’adaptar l’espai per impartir cursos de formació i reinserció laboral per a col·lectius majors de 45 anys, un col·lectiu amb dificultats per a la reincorporació al món laboral.

El partit estableix la proposta en el seu programa electoral, defensant la intenció de reformar els habitatges de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil per rehabilitar-los com a pisos compartits per a estudiants amb lloguers assequibles. El PP demana a més ampliar l’oferta formativa del Vapor Llonch i per realitzar cursos laborals al Castell de Can Feu, un indret que ara mateix no es destina a cap ús.

El diputat d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, va donar per feta fa una setmana la recuperació de la Caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell com a part de l’acord dels Pressupostos Generals de l’Estat negociats amb el PSOE.