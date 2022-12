Aarón Rey: “Mai podré oblidar la meva etapa al Sabadell”

Un dels al·licients del Gimnàstic-Sabadell d’aquest diumenge (18 h) al Nou Estadi Costa Daurada serà la presència de l’exarlequinat Aarón Rey a les files del conjunt tarragoní. Per primera vegada s’enfrontarà al que va ser el seu equip les tres temporades anteriors, amb experiències molt intenses tot i la seva joventut. Es va convertir, per exemple, en una peça clau en l’ascens a Segona A en el play-off de Marbella. El migcampista gallec va concedir una entrevista al Diari de Sabadell abans de retrobar-se amb l’equip arlequinat, ara com a rival.

Què tal et trobes a Tarragona? Molt bé. És un club molt semblant al Sabadell, amb història, ambició i ganes de fer bé les coses. Em sento molt a gust i em tracten de meravella.

Mai vas tenir l’opció de continuar? Quan va acabar la passada temporada, el club penso que va tancar una etapa. De fet, en cap moment va plantejar la possibilitat de renovació als jugadors i tot apuntava a una renovació important. S’estava més pendent del tema econòmic, els possibles nous inversors i l’apartat esportiu va quedar en un segon terme. A mi em van trucar per agrair-me els tres anys i punt.

Quin balanç en fas de la teva trajectòria al Sabadell? Van ser tres anys molt intensos i mai podré oblidar aquesta etapa. Sabadell va ser com casa meva, una experiència fantàstica. Per tot el que va passar i també perquè vaig poder créixer com a futbolista. L’ascens a Segona A sempre quedarà com un record inoblidable.

Vas tenir més ofertes a part del Nàstic? Algunes cosetes van sorgir, però jo coneixia l’interès del Gimnàstic i sempre va ser la primera opció. Vaig firmar per dues temporades i això també demostrava l’aposta del club per mi.

De moment, satisfet amb la teva aportació? Va costar una mica al principi, però ara estic molt content de com estan sortint les coses. Tinc minuts i la confiança del míster.

Fins i tot ja has marcat un gol… Sabia que m’ho recordaries… Per cert, aquí em recorden que precisament un dels dos gols que vaig marcar amb el Sabadell va ser al Nàstic a la Nova Creu Alta. Ara he marcat el primer abans (al camp del Real Unión la passada jornada). Estic content perquè també he participat en altres gols de l’equip (en un partit va donar tres assistències) i aquesta és una de les meves funcions a l’equip.

Ara el Nàstic es troba en el seu millor moment, però abans el tècnic Raúl Agné va estar molt qüestionat. Què ha passat? Encara que s’ha mantingut bona part del bloc de l’any passat, hem arribat jugadors nous i va costar adaptar-nos al sistema del míster, que és una mica peculiar. D’altra banda, és una persona molt propera i ens ajuda moltíssim. L’equip ha reaccionat i els resultats acompanyen.

Potser van aparèixer els nervis massa aviat? El Nàstic venia de fregar l’ascens en el play-off i tothom pensava que sortiríem com a favorits. L’inici de lliga va ser complicat, amb dues ensopegades a casa, però jo els hi recordava el que va passar amb el Sabadell la passada temporada. Vam arribar a Nadal en posicions de descens i vam tenir el play-off a les nostres mans. Va ser un pal dur aquells dos últims partits. Una llàstima.

Si mirem les últimes estadístiques, el Nàstic seria clar favorit davant el Sabadell. No ens podem refiar. Aquesta categoria està molt igualada i ho estem veient cada setmana. Els números de la setmana anterior no serveixen de res i cada partit és una història diferent. Penso que serà un partit molt disputat i pot guanyar-lo qualsevol.

Queden pocs companys de l’any passat al vestidor arlequinat… Doncs sí, poquets. Mantinc contacte amb ells i altres que juguen en diferents equips i som rivals. Això és el món del futbol. El més important és que vaig fer bons amics a Sabadell, jugadors, gent del club, com el Bransu, i també de la directiva i l’afició.

Per cert, no et sorprendrà que vinguin més de 300 seguidors arlequinats al Nou Estadi Costa Daurada, oi? A mi no em pot sorprendre perquè he conegut el gran suport de l’afició en els desplaçaments. Normalment, els aficionats visitants es col·loquen en una cantonada del camp i jo ja vaig comentar al club que seria millor ubicar-los en la zona de preferència alta perquè puguin estar més còmodes.

Si per aquelles coses marques un gol, ho celebraràs? No ho he pensat massa… Si això passa no crec que ho celebri gaire.