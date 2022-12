El Sabadell s’exhibeix a la primera part i sap patir després per una gran victòria (0-1)

Gran victòria. El Sabadell ha sumat tres punts d’or per sortir de la zona de descens, fruit d’una magistral primera part amb gol de Pau Víctor i ocasions per sentenciar. Després ha sabut patir davant el setge del Nàstic mostrant una solvència defensiva (primera vegada que es manté la porteria a zero fora de casa) gairebé desconeguda aquesta temporada. La trilogia d’aquesta setmana ha començat de la millor manera.

Guillem Molina i Joanet han estat les principals novetats a l’onze de Sergi Garcia. Ja s’hi comptava amb la titularitat de Marc Vargas i Juanmi Carrión als laterals per les baixes d’Adán Gurdiel (lesionat) i Eudald Vergés (sancionat). El tècnic de Sallent ha buscat l’equilibri defensiu amb Àlex Sala pivotant per davant de la defensa mentre Joanet donava un aire més dinàmic al mig del camp, intentant connectar amb Moha Keita, escorat a banda esquerra, i Pau Víctor com a única referència a dalt.

L’estratègia ha donat els seus fruits en els primers 15 minuts: el Sabadell ha mantingut a ratlla al Nàstic i en la primera aproximació ha vist porteria: centrada de Marc Vargas al cor de l’àrea i cop de cap inapel·lable de Pau Victor, ajustat al pal esquerre. El guió ideal. El conjunt arlequinat ha tancat gairebé totes les vies d’accés a l’àrea amb un disciplinat treball defensiu. Gairebé tot el perill de l’equip grana l’ha protagonitzat l’exarlequinat Aarón Rey en dues internades sense rematador i un llançament de falta que ha fregat el pal.

El Sabadell no només ha controlat la primera meitat amb gran solvència defensiva sinó que ha sabut gestionar la sortida de pilota amb qualitat i intenció, trobant els espais a la contra per fer mal. Hi ha hagut trams de bany futbolístic arlequinat. El Nàstic estava totalment bloquejat. Ha faltat sentenciar, sobretot en els últims minuts quan Moha Keita, després d’una genial maniobra dins de l’àrea, ha xutat per sobre el travesser. Ha perdonat el 0-2.

De la sentència al patiment

Raúl Agné ha fet dos canvis al descans per trobar un revulsiu i el guió del partit també ha variat de manera considerable. El Nàstic ha pressionat molt més a dalt mentre el Sabadell feia la clàssica passa enrere. El primer quart de la segona part ha estat de màxim patiment arlequinat. Aarón Rey ha fregat l’empat i Sergi Puig ha sigut providencial amb dues intervencions consecutives. Tampoc ha faltat la polèmica amb un presumible gol fantasma de Pablo Fernández al travesser. Els locals han vist la pilota dins, però ni l’àrbitre ni l’assistent ho han concedit.

Ha mogut la banqueta Gabri per intentar guanyar consistència amb un triple canvi: han entrat Pelayo Suárez, Sergi Garcia i Alberto Fernández. Ha passat Guillem Molina al lateral dret i, per moments, ha semblat que funcionava i s’ha frenat l’allau local. Gabri ha afegit peces defensives com Pau Resta per resistir. Ho ha aconseguit el Sabadell, amb sacrifici, orgull i honor. Gran victòria que frena una dinàmica negativa a la lliga i també en l’estadística al camp del Nàstic, on feia 23 anys que no guanyava el conjunt arlequinat. Moral per afrontar la trilogia d’aquesta setmana: dijous, el Real Unión a la Nova Creu Alta.

FITXA TÈCNICA

Gimnàstic: Manu Garci; Tirleo (Marc Alvarez, m. 89), Quintanilla, Josema, Joan Oriol, Gorostidi (Pedro de Campo, m. 46), Pablo Fernández, Montalvo (Montes Arce, m. 71), Guillermo, Aarón Rey (Bonilla, m. 71) i Andy (Robert Simón, m. 46).

Sabadell: Sergi Puig; Marc Vargas (Pelayo, m. 60), Guillem Molina, César Morgado, Carrión, Àlex Sala, Joanet (Sergi Garcia, m. 60), Sergi Altimira (Pau Resta, m. 82), Pau Víctor (Juan Delgado, m. 71), Moha Keita (Alberto Fernández, m. 60) i David Astals.

Àrbitre: Jorge Díaz Escudero (Comitè murcià). Grogues: Pedro del Campo, Josema; Moha Keita, Marc Vargas, Guillem Molina, Alberto Fernández, Carrión.

Gol: 0-1, minut 11: Pau Víctor;

Incidències: 4.594 espectadors en el Nou Estadi Costa Daurada, amb la presència d’uns 300 seguidors arlequinats.