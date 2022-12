L’OAR Gràcia femení li pispa la segona posició a La Roca (30-28)

Gran resposta. En el grup C de la Divisió Plata Femenina, expectació per veure el partit entre OAR Gràcia i La Roca amb la segona posició en joc. El conjunt verd-i-blanc, que l’havia perdut la jornada anterior en caure contra l’Eón Alicante, necessitava la victòria per recuperar-la i evitar que les roqueroles passessin a tenir 3 punts d’avantatge a la classificació. Interès afegit el que proporcionava la presència de les jugadores més golejadores del grup, Janna Sobrepera i Ekaterina Tyaglyay. Ambdues van fer honor a tal condició i amb els 12 i 9 gols que van aconseguir, respectivament, van oferir una bona mostra del que s’espera d’elles sobre el terreny de joc.

No va ser un enfrontament especialment espectacular, tot i que no hi van faltar accions que van delectar el públic. La lluita i la intensitat van suplir algunes carències i es van encarregar de mantenir viu l’interès del públic. Amb dues fuetades marca de la casa, l’Ekaterina va inaugurar el marcador i la Janna va anotar poc després el primer de les verd-i-blanques. També la Janna va fer pujar al marcador el 5-4 que posà el Gràcia per davant, posició que va mantenir fins a la fi (15-13 al descans). L’avantatge es va estirar fins als 5 gols a la segona part (20-15, 23-18) però va moure’s habitualment entre els 2 i 3 gols.

Quan faltaven vuit minuts el Gràcia tornà a tenir 5 gols de marge (27-22) que li van proporcionar un final tranquil malgrat posteriors pèrdues de possessió. Alba Martín, en el seu retorn després de la lesió, va assegurar els punts (30-26) i La Roca escurçà la diferència mitjançant Maria Valentí i Agnès Ribas (30-28).

Dijous a Benidorm

Entre el dimarts i dijous de la setmana que ve es juguen els partits de la 12a jornada. El conjunt de Carol Carmona visitarà dijous el Benidorm (12 h) amb l’objectiu de mantenir la segona posició. L’equip alacantí passa per un bon moment que li ha permès abandonar la zona de descens i escalar fins al 9è lloc. Rival, doncs, que obligarà a no fallar.