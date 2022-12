Veïns de Can Deu, sobre allargar la ronda Oest: “Si es millora la mobilitat de la ciutat i el seu entorn ens sembla positiu”

El projecte d’allargar la Ronda Oest fins a Castellar és una infraestructura que es planteja per desviar part del trànsit de la Gran Via de Sabadell. Ara, el Govern de la Generalitat i els ajuntaments de Sabadell i Castellar mostren sintonia en realitzar-la. Tot i això, encara hi ha dubtes sobre com fer-ho: quin traçat i amb quins diners. Les futures modificacions haurien de connectar la carretera que avui acaba en una gasolinera a Can Deu, fins a la carretera de Castellar (B-124). Unes obres que afectarien els veïns del barri de Can Deu i la localitat veïna. Davant d’aquesta situació hem volgut posar el focus en els veïns, què en pensen del projecte?

Soterrament a Can Deu

Comencem la nostra ruta al barri de Can Deu. És un matí fred. Alguns vianants caminen cap al bosc per fer exercici, altres prenen el sol als bancs de la zona. És el cas d’en Paco, la Montse i la Fina que conversen tranquil·lament. Veïns de Can Deu de tota la vida ens comenten les seves impressions sobre el projecte. “Crec que tot el que pugui representar una millora pel barri sempre és benvingut, fins i tot ens pot ser útil com a tallafocs per si mai hi hagués un incendi al bosc”, explica Paco. Per la Montse el projecte també li sembla una bona idea, considera que pot ser una millora, però té algunes inquietuds al respecte: “esperem que es facin, el problema és que com a barri sempre se’ns han promès moltes reformes i després triguen molt a complir-les”, afirma. Fina també apunta en la mateixa direcció: “Sembla bona idea, ara ens falta que ens expliquin millor com volen fer-ho”.

Continuem caminant. En un dels carrers interiors coneixem a Consuelo i Francisco. Els trobem conversant sobre les actuals obres entre el carrer del Caucas i de l’Atlas. “Al barri hi fan moltes obres i incomoden un xic. Així i tot, si s’ha de fer i és soterrat, cosa que ens van prometre fa temps, entenem que pot suposar una millora de mobilitat i sobretot pot ser positiu pels de Castellar”, expliquen.

Just al costat hi ha les instal·lacions de la UE Planadeu Roureda. Un camp de futbol que es veuria afectat pel pas de les obres. No obstant això, des del club no veuen el projecte amb mals ulls. “En cas que es faci ens han explicat que seria una via soterrada i un cop llesta ens refarien les instal·lacions. Si al final es millora la mobilitat de la ciutat i el seu entorn ens sembla positiu”, comenta el seu president. L’únic que lamenta, com molts veïns, és no saber quan i com es durà a terme.

Deixem les instal·lacions esportives enrere i enfilem l’avinguda de Can Deu. Tot buscant una bona perspectiva del possible trajecte de l’ampliació topem amb Reme i Mariluz. Les dues dones prenen el sol a un banc, al seu darrere es pot veure clarament la zona on serien les obres. “Sóc conductora i em sembla molt bé per connectar l’entrada d’autopista que ja està feta. Si és soterrat ens sembla una idea molt bona per connectar carrils i arribar a Castellar”, assegura. Mariluz també hi està d’acord, “els avenços acostumen a ser bons, no ens podem quedar estancats”.

Connectar Castellar

Un dels punts que es veuria més beneficiat és Castellar del Vallès. Les obres permetrien una major mobilitat i connexió amb Sabadell, fet que valoren molts dels seus habitants. És el cas de María José, amb qui conversem en un dels parcs del poble. “Ens anirà molt bé per agilitzar el trànsit, ara mateix treballo a Sabadell i si surto una mica tard de casa un trajecte que de normal són 5 minuts pot arribar a ser de 10-15”. Al seu costat, Susanna també hi està d’acord: “Sabem que el factor ambiental pot influir, però al final si ens millora les connexions amb Sabadell, entenem que és bo per a tots nosaltres”.

Maria i Anastasi passegen pel poble. Els dos, ja jubilats, recorden com era abans el trajecte del poble a Sabadell. “Als 70 quan anàvem, amb moto hi havia menys trànsit, però ara n’hi ha massa i cal un canvi. També cal veure com ho faran, perquè el que no ens agradaria és que el poble es massifiqués”, comenten.

Projectes com el de la Ronda Oest o la Nord encara es troben en discussió. El com i el quan és el que més preocupa als veïns, que, tot i això, veuen amb bons ulls les modificacions que les noves infraestructures els podrien aportar.