Junts per Sabadell impulsa la transformació de la cruïlla entre la Rambla i l’Avinguda Barberà

Transformar Sabadell per fer-la més verda. Aquest és un dels principals objectius de Junts per Sabadell. Per aquest motiu, el partit ha impulsat 10 intervencions, sota el projecte Gran Via-Ripoll, que tenen la finalitat de convertir tot l’entorn de la Gran Via en un passeig. Una d’elles es durà a terme a la cruïlla entre la Rambla i l’Avinguda Barberà. Per explicar el projecte i informar els veïns; els juntaires, amb el seu alcaldable, Lluís Matas, al capdavant han organitzat una paradeta davant la Torre Gorina.

Una millora pel veïnat

Les modificacions previstes canviaran l’actual fisonomia de la zona. Les actuals voreres seran substituïdes per una plataforma única per donar més protagonisme als vianants. Mesura que s’acompanyarà d’uns passos de vianants més amples i una zona amb jardí, fent que el trànsit rodat es vegi reduït. “Volem una ciutat més verda, menys contaminada i moderna tal com es demana des d’Europa”, ha explicat Matas, qui confia en el fet que l’obra suposarà una millora pel barri: “busquem que els veïns tinguin més facilitat d’accés i s’acabi amb l’efecte frontera que hi ha actualment”.

El cost del projecte serà d’uns 300.000€, provinents dels fons europeus Next Generation. L’inici de les obres està previst pel gener i s’espera que tinguin una durada d’uns 4 mesos, acabant cap a l’abril-maig. Pel que fa a la circulació, Matas creu que no es veurà gaire afectada i, que com a molt, hi poden haver “petites afectacions puntuals”.