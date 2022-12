El Sabadell d’ahir i el d’avui, en imatges

Ja és un clàssic –des de l’any 1992– per aquestes dates nadalenques l’edició del calendari Sabadell Ahir. Dotze fotografies,de l’Arxiu Fotogràfic de la Unió Excursionista de Sabadell (AFUES), perfectament documentades, de diverses èpoques –més de cinc dècades, en aquesta edició– del passat de la ciutat, que es pot adquirir a la seu del carrer de la Salut i a les principals llibreries de la ciutat.

Un treball minuciós de deu mesos per als nou membres de la secció d’Història de la Unió Excursionista de Sabadell: “Aquest calendari no només són les fotos de Sabadell, sinó tot el treball que hi ha al darrere. Investiguem per saber exactament on va estar feta la fotografia i ampliar la informació del moment, que algunes coses són conegudes i d’altres que no ho són tant”, assegura Lluís Fernández, un dels membres de la secció d’Història encarregats de la selecció i edició dels textos.

D’un arxiu format per unes 60.000 fotografies, els membres fan una primera selecció d’entre 40 i 50 fotos per, després, reunir-se, debatre i ‘discutir-se’ per acabar seleccionant les dotze escollides. N’hi ha una, tal com explica Fernández, que no ha faltat a les parets dels habitatges dels sabadellencs des de fa anys: “Fa tres anys que posem una foto del Passeig perquè pensem que serà l’any –riu–. Ara, podem veure que Sabadell tenia una plaça Major, rodona, i ara no té cap plaça”, explica.

Per la seva banda, Marcel·lí Garriga, afegeix que “prevalen que siguin variades. I algunes vegades n’hi ha de més defensables que altres. Una fotografia, a vegades, explica molt des del punt de vista històric”.

Entre les fotos seleccionades, expliquen que la titulada Dones rentant roba al Ripoll, just abans de la riuada del 1962 és de Joan Canudas i Vila, qui al seu dia havia estat “membre de la secció d’Història i un dels primers a aportar fotografies al nostre arxiu”, explica Lluís Fernàndez, mentre Marcel·lí Garriga afegeix que “el turó d’Arrahona és emblemàtic”.

Algunes de les imatges que es poden trobar al calendari

1.Urbanització de l’accés

a Santa Fe

2. Dones rentant roba

al Ripoll, just abans

de la riuada del 1962

3. La plaça Major de Sabadell