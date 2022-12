Can Llong s’ho mereix

La Marta triga exactament 27 minuts des del seu domicili del carrer d’Oslo (Can Llong) a l’estació de Rodalies de Sabadell Nord. Des que agafa el tren fins al seu destí, Torre del Baró, triga 22 minuts. “Trigo més a arribar a l’estació que a Barcelona”, ens explica a la pàgina 6 d’aquesta edició. Les dificultats d’alguns veïns de Sabadell per accedir al transport públic són incomprensibles avui dia, en un context d’emergència climàtica i de dificultats econòmiques, especialment per a les famílies més vulnerables.

Tant l’Ajuntament com els principals partits de la ciutat i la Generalitat han reclamat una vegada rere una altra a Adif i al Govern de l’Estat que es construeixi l’estació de Rodalies de Can Llong. Tot això després d’anys de lluita veïnal.

Els pressupostos generals de l’Estat incorporen per primer cop l’estudi informatiu de la nova parada, el primer pas per poder fer-la realitat. És una bona notícia per als més de 9.000 veïns de Can Llong i per als 30.000 més que viuen al districte quart. Creiem que és una bona decisió i així ho reconeixem. I dit això, des d’aquí n’anirem seguint tots els avenços.