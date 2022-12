L’Astralpool inicia el camí cap a la sisena copa d’Europa a Hongria

Les pentacampiones d’Europa inicien aquest divendres, a Eger (Hongria), el camí cap a la sisena copa continental, amb la disputa de la segona fase de grups.

L’Astralpool CN Sabadell, vigent subcampió, s’haurà de veure les cares davant els conjunts hongaresos de l’Eger i Ferencváros, i del CN Mataró. Només dos equips es classificaran per als quarts de final, pas previ a l’anhelada final four: “Arribem amb moltes ganes després d’estar treballant intensament aquestes darreres tres setmanes, guanyant als quatre rivals més directes de la competició domèstica, més l’estada amb l’Olympiacos. Anem amb la sisena per sortir a competir bé”, ha explicat aquest dimecres durant el media day el tècnic David Palma, hores abans de marxar cap a terres hongareses.

El primer rival a batre serà el Ferencváros (18.45 h), que enguany s’ha reforçat amb la jugadora Greta Gurisatti, per a després, ja dissabte, enfrontar-se a l’amfitrió Eger: “Són equips que saben jugar molt bé aquest joc, el del contacte, que esgota molt, i nosaltres no hi estem acostumades, a aquest waterpolo dur. És el grup més complicat, però aspirem al màxim i hi anem a totes”, afirma la capitana sabadellenca, Maica Garcia.

En la mateixa línia, Palma considera que “no controlen gaire la possessió. Nosaltres som un equip més ordenat, amb criteri a l’hora de la presa de decisió. Entre els dos equips, tàcticament l’Eger és l’equip més complicat per defensar-se del seu atac, amb la seva portera a dotze metres de la seva porteria”.

De nou contra el CN Mataró

Si el guió es compleix i res no es torça, diumenge (10 h) les sabadellenques jugaran el tercer i decisiu partit per la primera plaça de grup davant el CN Mataró, el botxí a la Supercopa d’Espanya, i gran rival a la Divisió Honor femenina. A priori, l’Astralpool CN Sabadell és el favorit, però caldrà demostrar-ho a la piscina hongaresa, i així evitar un possible encreuament amb l’Olympiacos, vigent campió i gran rival de les sabadellenques en el camí cap a la sisena: “Tenim molta ambició, i nosaltres sempre volem guanyar-ho tot. Estem treballant molt bé per tal d’aconseguir-la”, apunta la boia sabadellenca.

Per la seva banda, Palma reconeix que “som el CN Sabadell i portem aquesta etiqueta de favorites, que ens agrada, però a la vegada és una responsabilitat. Aquest any hem fet aquest salt qualitatiu i ens agradaria poder-la guanyar”.

Enguany, i a diferència de la temporada anterior, el Club s’ha reforçat amb Bea Ortiz, Paula Leitón i Elena Ruiz, tres jugadores de la selecció espanyola que han de permetre situar l’Astralpool al nivell del potent Olympiacos, que compta amb el bloc nacional de la selecció grega.