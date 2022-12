Guanyar per acostar-se a l’objectiu de la temporada

El Centre d’Esports Sabadell afrontarà aquest dijous (18.45 h), davant el Real Unión Club, el segon dels quatre partits que haurà d’afrontar el conjunt arlequinat en set dies, després del triomf a Tarragona, el passat diumenge. Un partit, davant el conjunt basc, que afegeix una dificultat extra davant el recent nomenament de David Movilla com a nou tècnic, tal com ha reconegut Gabri Garcia, aquest dimecres en la roda de premsa prèvia al partit: “Pensàvem que després del triomf davant el Numància continuaria l’analista, qui creiem que va dirigir l’equip a Sòria. No podrem tenir com a referència tot allò que havíem analitzat. No ens agrada jugar amb un equip amb nou entrenador per allò del tòpic”.

Paral·lelament, i preguntat sobre com afrontaria el partit, si mirant cap al ‘play-off o cap al descens, el tècnic de Sallent ha tornat a enviar un missatge de realitat, per a jugadors, afició i premsa, després de les declaracions d’Alberto Fernández al programa Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell: “És molt bo que els jugadors, amb qui confiem molt, tinguin aquesta ambició, però l’objectiu és aconseguir els quaranta i escaig punts, els que ens donin la salvació, abans que s’acabi la temporada”.

Sobre els escollits per afrontar un partit contra un rival que compta amb l’extrem dret Nacho Sánchez, el màxim golejador de la Primera Federació, Gabri Garcia ha avançat que “les possibilitats de fer molts canvis és baixa”, en un duel on recuperarà Armando i Eudald Vergés, i en el que espera un conjunt basc “que en la fase ofensiva tenen jugadors per fer el seu joc”.