Gabri fa autocrítica: “No podem concedir tant a pilota aturada”

Gest de decepció el de Gabri Garcia a la roda de premsa posterior a la tercera derrota encaixada a la Nova Creu Alta davant el Real Unión. El tècnic arlequinat no ha buscat excuses sinó que ha fet més aviat autocrítica.

DOMINI ESTÈRIL: “Ens hem trobat el guió que teníem previst, amb un Real Unión que ha fet el seu partit i ha sabut aprofitar la seva possibilitat a pilota aturada. Hem dominat, hem tingut arribades i centrades a l’àrea, però a la primera part ens ha faltat velocitat en la circulació de pilota i no hem estat encertats en els metres finals”.

ASSIGNATURA PENDENT: “Ens ha tornat a passar, com el dia de la Real Sociedad B. De nou ens han superat en una acció a pilota aturada. El Real Unión ja no ha fet res més en atac i després ha sabut patir, com vam fer nosaltres a Tarragona. No podem concedir tant en les jugades d’estratègia. Ells han rematat en un córner; nosaltres n’hem llençat 9 i César Morgado només ha pogut rematar una vegada perquè en la resta l’han agafat sempre. És un problema que arrosseguem des de l’inici de temporada i ens està costant molts punts. És un aspecte clau en el futbol que no aconseguim controlar. Cal treballar més per trobar solucions”.

GESPA: “No està bé i encara ha empitjorat amb la pluja és evident que això perjudica el nostre joc, però no pot servir d’excusa. Hem de millorar moltes coses”.

INCIDENT AMB UN AFICIONAT: “És normal que l’aficionat vulgui guanyar, però jo només demano una mica de respecte als comentaris que es fan a vegades. Demanem confiança en la nostra feina. Des de l’inici vaig deixar molt clar quina seria la nostra idea de joc. A vegades surt molt bé, com a Tarragona, i altres, no tant”.

DOBLE SORTIDA: “Sembla que últimament a fora donem una millor versió. El camp del Murcia és un escenari semblant al del Nàstic i també es tracta d’un equip poderós amb objectius ambiciosos que no especularà amb el resultat i això ens pot afavorir. Serà una radiografia de partit molt diferent del Real Unión i espero que també ho sigui en el resultat”.

DAVID ASTALS: “Ells han marcat en una acció que podem evitar. Hem dominat clarament, però penso que ens ha faltat ritme i fer córrer més de pressa la pilota. Volíem acomiadar l’any a casa amb una victòria i ara ja pensem a guanyar a Murcia“.