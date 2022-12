Un tren cada cinc minuts. Aquesta és la principal novetat en el servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que a partir d’aquest divendres 9 de novembre millora la seva freqüència de pas en la línia Barcelona-Vallès. La mesura permet unir la capital catalana amb Sabadell i Terrassa cada cinc minuts i amb Sant Cugat del Vallès cada 2 minuts i mig en hores punta. Unes millores en el transport públic que arriben gràcies a l’entrada en servei dels 15 nous trens per a aquesta línia.

Amb aquest augment de l’oferta, que passa a ser de 80 milions de viatges a l’any a 110 milions, es dona resposta a l’increment de demanda dels últims anys, segons la Generalitat. Els nou combois permeten que la línia assoleixi la seva màxima capacitat.

L’increment de trens per dia entre Barcelona i les dues ciutats del Vallès suposa passar de 22 a 24 trens per hora i sentit a Sant Cugat en hora punta i de 6 a 12 hores trens per hora i sentit a Sabadell i Terrassa. Durant la resta de dia, s’estableix una freqüència cada deu minuts entre les dues ciutats del Vallès i Barcelona, el que suposa un tren cada cinc minuts entre Barcelona i Sant Cugat. Entre les millores, també augmentarà l’oferta amb l’UAB en un 37%.

Nova configuració del servei

Des d’aquest divendres, la línia Barcelona-Vallès estarà formada per les línies S1 Terrassa, S2 Sabadell, L6 Sarrià, L7 Avinguda Tibidabo i L12 Reina Elisenda. Les línies S6 Universitat Autònoma i S7 Rubí s’allarguen fins a Sabadell i Terrassa i desapareixeran com a línies per convertir-se en trens de les línies S1 i S2. Per tant, els trens S1 i S2 pararan a totes les estacions, cobrint el servei i parades de les actuals línies S5, S6 i S7.

La Generalitat justifica aquesta nova configuració per la necessitat d’augmentar la capacitat de la línia i aprofitar al màxim la infraestructura. Així doncs, s’eliminen els trens semidirectes que no feien tot el recorregut o bé no paraven a totes les estacions.

Nou sistema de comunicació d’horaris

L’entrada en servei dels nous trens també permetrà augmentar la flota fins a les 61 unitats i incrementar l’oferta fins als 110 milions de viatges a l’any. Els nous trens estan formats per dos cotxes motors i dos remolcs i disposen de 196 seients amb connexió USB per a la càrrega de mòbils i tauletes i espai per a persones amb mobilitat reduïda, bicicletes i cotxets, entre d’altres.

Amb l’augment de les freqüències, FGC posarà en marxa un nou sistema de comunicació dels horaris dels trens i també s’indicarà el temps d’espera.