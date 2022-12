Pere Aragonès: el Metro del Vallès “ja és una realitat”

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha posat en marxa aquest divendres l’increment de freqüències a la línia del Vallès, que connecta Sabadell amb Barcelona i altres municipis com Sant Cugat. A partir d’ara, en hora punta, de les 7.30 a les 9.30 h, cada cinc minuts circularan trens per les estacions de Sabadell i Terrassa, el que es tradueix en un cada 2,5 minuts a Sant Cugat del Vallès. La resta del dia els combois passaran cada 10 minuts des de les capitals vallesanes, amb un reforç entre les 17 i les 20 h de dilluns a dijous i de les 15 a les 20 h els divendres.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha fet el trajecte entre les estacions de Sant Cugat i Vallparadís, ha destacat que amb les noves freqüències el Metro del Vallès “ja és una realitat amb horaris, ara sí, de metro”.

Juli Fernàndez, present en el trajecte

Acompanyat del conseller de Territori, Juli Fernàndez, el president Aragonès ha estrenat les noves freqüències a la línia del Vallès d’FGC fent el recorregut entre les estacions de Sant Cugat i Vallparadís Universitat, a Terrassa, on ha estat rebut per l’alcalde de la ciutat, Jordi Ballart.

Durant els parlaments, el president de la Generalitat ha destacat que l’increment de freqüències suposarà una millora “molt clara” per als usuaris, ja que significarà que el que fa molts anys que s’anomena col·loquialment el Metro del Vallès tindrà, per fi, “horaris de metro”. “Doblant l’oferta en hores punta aconseguirem que els usuaris puguin anar a buscar el Metro del Vallès sense estar pendents dels horaris”, ha afegit.

El president ha explicat que aquest reforç a la línia del Vallès respon a l’aposta clara del Govern per millorar la mobilitat en una de les zones més poblades del país i amb més dinamisme econòmic i potencial de creixement. Aquí, ha destacat que l’objectiu és que l’increment de freqüències sigui un “al·licient” per als veïns del Vallès perquè abandonin el transport privat i apostin pel tren.

El traspàs de Rodalies

Tot i celebrar el pas endavant que s’ha fet al Vallès, Pere Aragonès ha recordat que tots els ciutadans del país haurien de poder gaudir d’un servei ferroviari de qualitat i eficient, fet que ara no es dona. És aquí on un cop més ha reclamat a l’estat espanyol el traspàs de Rodalies i que s’executin les millores promeses a la xarxa ferroviària. “Tots els ciutadans tenen el mateix dret de que el tren no sigui el maldecap de cada dia i sí la solució”, ha reblat.

Per últim, Aragonès ha recordat que amb les millores a la línia del Vallès el número potencial de passatgers passarà dels actuals 80 milions anuals als 110, el que ofereix molt de marge de millora aprofitant l’actual infraestructura.

Reorganització horària

Amb aquesta reorganització horària desapareixen les actuals línies S5, S6 i S7, que es converteixen en trens de les línies S1 Terrassa-Barcelona i S2 Barcelona-Sabadell, amb la qual cosa es posa fi als trajectes semidirectes. A partir d’ara, tots els trens faran parada a totes les estacions. Segons l’empresa, la durada del recorregut s’incrementarà de forma “substancial”, entre tres i quatre minuts per aquells que realitzin el trajecte de principi a fi.

Amb això, la línia Barcelona-Vallès passa d’oferir sis trens per hora i sentit cap a Terrassa i Sabadell, respectivament, a oferir-ne dotze en hora punta.

Inversió de 120 milions d’euros

Per poder posar en marxa els nous horaris, FGC ha hagut de tirar endavant diverses actuacions, amb una inversió total de 120 milions d’euros. Per una banda, s’han adquirit 15 nous models del tren UT 115 fabricats per Stadler, amb els quals la flota total de la línia ha passat de 46 a 61 unitats. D’altra banda, s’han fet algunes actuacions de remodelació a les estacions, com a Plaça Catalunya, on FGC ha reformat les vies per allargar-les 22 metres, una actuació necessària per permetre l’entrada automàtica de trens, i ha redissenyat els accessos, ampliat els vestíbuls, reubicat els ascensors i construït noves escales.

FGC també ha ampliat l’edifici principal de la nau de tallers de Rubí per poder assegurar la capacitat de manteniment de la nova flota, i ha actuat en el nus de Sant Cugat per tal de poder passar de 44 a 48 circulacions per hora.

Per fer front la demanda d’energia addicional derivada del nou servei, l’empresa també ha actuat a les subcentrals elèctriques. El 2021 FGC ja va implementar una nova subcentral a Bellaterra. Ara, ha col·locat una subcentral elèctrica mòbil a Rubí i ha reforçat l’electrificació entre Sarrià i Les Fonts. En aquesta mateixa línia, FGC ha implementat el sistema ATO (Automatic Train Operation) a tota la línia, un mecanisme que optimitza la velocitat de circulació i permet estalviar energia gràcies a una conducció “més uniforme”.

Nou sistema d’informació al viatger

Fins ara, quan els viatgers de Ferrocarrils arribaven a les estacions es trobaven amb unes pantalles on s’indicava a quina hora passaria el pròxim tren. Des de fa uns dies, FGC també ha implementat una altra novetat. A partir d’ara, en lloc d’indicar l’hora, les pantalles informaran de quants minuts falten perquè passi el següent tren.

Una de les “més grans” actuacions de la història de FGC

Fonts de l’empresa han qualificat aquesta ampliació de les freqüències com una de les “més grans actuacions de la història de FGC”. La companyia atribueix l’actuació a la creixent demanda que ha patit la línia en els últims anys.

Segons dades de FGC, l’any 2019 la línia Barcelona-Vallès va situar-se en un 66,3% de la seva capacitat, amb una mitjana de creixement de la demanda anual d’un 3,5%. Amb la pandèmia, la demanda va caure i els trens d’aquesta infraestructura van tancar el 2020 amb només un 34,5% de la capacitat coberta per la demanda. Ara com ara, la línia es troba un 57,1% de la seva capacitat.

Amb aquesta dada en ment, FGC admet que hi ha camí per recórrer fins a assolir el límit de la infraestructura. Tot i això, asseguren que l’augment de les freqüències i les actuacions necessàries per poder fer-ho equivalen a fer “quatre salts mortals a la vegada”. Tal com afirmen, els trens ja “no poden ser més grans” ni tampoc es podran posar més freqüències en aquesta línia en un futur.

Més enllà de “respondre a la creixent demanda”, FGC també defensa que l’actuació respon a la voluntat de “millorar l’oferta per tal que la demanda continuï a l’alça”.